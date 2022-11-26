Япония — Коста-Рика : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Япония — Коста-Рика, который состоится 26 ноября 2022 года

Япония

Сборной Японии хватило первого тура, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание после победы над чемпионом мира 2014 года. Это позволяет коллективу смотреть в будущее с оптимизмом и перед игрой с Коста-Рикой даже рассчитывать на досрочный выход в плей-офф в случае победы, если в параллельном матче Германия снова проиграет. Матч обещает быть интересным и интригующим в плане конечного результата.

23 ноября сборная Японии обыграла Германию (2:1) на чемпионате мира, а 17 числа в товарищеском матче уступила команде Канады (1:2).

Коста-Рика

От Коста-Рики мало кто ожидал такое крупное поражение, даже несмотря на то, что ей отводили место аутсайдера до начала турнира. Теперь коллективу необходимо собраться с силами и обязательно набирать очки в этой встрече, иначе они потеряют даже теоретические шансы на выход из группы. Матч с Японией будет сложным, но именно здесь у команды будут наибольшие шансы взять очки.

23 ноября Коста-Рика была разгромлена Испанией (0:7) на чемпионате мира, а 10 числа в товарищеском матче обыграла Нигерию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Япония – 1.45

Ничья – 4.2

Победит Коста-Рика – 7.9

Статистика

Япония выиграла два из трех последних матчей с Коста-Рикой

Сборная Коста-Рики уступила только в двух матчах из последних десяти во всех турнирах

Япония забивала только в шести матчах из последних десяти

Прогноз

Сделать ставку на победу Японии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Коллектив имеет отличную возможность выйти из такой сложной группы, и мы предполагаем, что футболисты такой шанс не упустят.