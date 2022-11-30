Сербия – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Сербия – Швейцария, который состоится 02 декабря 2022 года

Сербия

Сборная Сербии сама себе осложнила ситуацию в группе, упустив победу во втором туре. Теперь в матче с прагматичной Швейцарией коллективу нужна исключительно победа и нужный исход в параллельном поединке. Матч обещает быть очень сложным и напряженным, где борьбы будет больше, чем футбола, поэтому вряд ли стоит ожидать от команд яркого выступления, если не будет забит быстрый гол.

28 ноября сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3), а 24 числа уступила команде Бразилии (0:2).

Швейцария

Как бы сборная Швейцарии не выстраивала свою оборону во втором туре, Бразилии все же она уступила. Сейчас в активе команды три балла, и чтобы занять второе место, ей достаточно не проиграть сборной Сербии, ведь соперника устроит только победа. Вся страна будет надеяться на надежную игру Яна Зоммера и обороны, а матч будет определенно сложным, ведь на кону стоит место в плей-офф чемпионата мира.

28 ноября сборная Швейцарии уступила команде Бразилии (0:1), а 24 числа минимально одолела Камерун (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сербия – 2.55

Ничья – 3.55

Победит Швейцария – 2.8

Статистика

Сербия проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей Швейцарии завершились тоталом меньше 3.5 мячей

В единственном матче между сборными сильнее оказалась Швейцария (2:1)

Четыре из шести последних матчей Сербии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предстоящий поединок станет решающим для обеих сборных, поэтому никто из них не будет рисковать с первых минут. Прогнозируем, что в этом матче не будет большого количества мячей.