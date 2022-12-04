Япония – Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Япония – Хорватия, который состоится 05 декабря 2022 года

Япония

Сборная Японии обыграла две сильнейшие европейские сборные в группе и совершенно заслуженно вышла в плей-офф турнира. Теперь ее ждет настоящие испытание вице-чемпионом мира 2018 года. Тем не менее, учитывая показанную игру в прошлых матчах у команды Японии есть определенные шансы, поэтому встреча будет интересной и уже приковывает множество взглядов среди болельщиков.

01 декабря сборная Японии обыграла Испанию (2:1), а 27 ноября неожиданно уступила Коста-Рике (0:1).

Хорватия

Команда Хорватии была очень близка от вылета и в последнем матче чудом сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. С первого взгляда кажется, что коллективу повезло с соперником, но нынешняя Япония может оказаться более сложным оппонентом, поэтому следует исключить недооценку. Матч обещает быть интересным, а победитель этой пары выйдет ну лучшую команду в паре Бразилия – Южная Корея.

01 декабря сборная Хорватии сыграла вничью с Бельгией (0:0), а 27 ноября крупно обыграла Канаду (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Япония – 3.95

Ничья – 3.25

Победит Хорватия – 2.15

Статистика

Сборная Хорватии не знает поражений уже девять матчей подряд во всех турнирах

Япония одержала пять побед из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Девять из десяти поединков сборной Японии завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что будет закрытая игра без большого количества голевых моментов, а выиграет та команда, которая сможет быстрее использовать ошибку соперника.