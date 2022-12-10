Деян Ловрен — самый выносливый футболист двух последних чемпионатов мира

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вчера, 15:24

Хорват Деян Ловрен после победы в серии пенальти над Бразилией вошёл в когорту самых выносливых игроков в истории чемпионатов мира.

Нет, здесь не будет никаких медицинских показателей — только цифры из протоколов матчей.

До текущего мундиаля в рекордсменах по количеству сыгранных экстра-таймов в матчах плей-офф было только 2 футболиста.

На 4 турнирах подряд — что тоже рекордный показатель — итальянец Паоло Мальдини хотя бы в одном матче в плей-офф играл в овертайме. В 1990 г. это был полуфинал с Аргентиной, в котором хозяева турнира уступили команде Марадоны. В 1998 г. с овертаймом был четвертьфинал против хозяев турнира сборной Франции. Увы, также проигранный итальянцами. В 2002 г. в 1/8 финала сборная Италии — какое совпадение! — вновь попала на хозяев турнира (на одного из двух — на Южную Корею) и проиграла по правилу «золотого гола», пропустив мяч на 117 минуте. А на ЧМ -94 Италия дважды играла в овертаймах. В 1/8 финала играли с неуступчивой Нигерией — выручил Роберто Баджо. А в финале против Бразилии были нули на табло и после 120 минут игры, пришлось бить пенальти. Там Роберто не выручил…

Сам П.Мальдини пенальти никогда на мундиалях не бил ни в игре, ни в сериях. Голов не забивал.

В итоге у Паоло Мальдини 5 полностью сыгранных матчей с овертаймами, только один из них закончился чуть раньше 120 минут, в итоге 147 «сверхурочных» минут.

Хавьер Маскерано (Аргентина) также был участником 4 чемпионатов мира, и на каждом из них его сборная играла в плей-офф. Но только на 2 из 4 турниров матчи в плей-офф с участием Аргентины были с овертаймами. В 2006 г. аргентинцы в 1/8 финала дожали Мексику, забив на 98-й минуте. А в четвертьфинале они по пенальти уступили хозяевам чемпионата сборной Германии (с дракой после серии пенальти). Интересно, что ровно с теми же командами, в той же последовательности на тех же стадиях турнира Аргентина играла в плей-офф и на следующем мундиале, но без овертаймов.

На ЧМ -2014 целых три раза Аргентина играла с овертаймами. В 1/8 финала гол Ди Марии на 118-й мин в ворота Швейцарии открыл путь далее по сетке турнира. В полуфинале пришлось бить пенальти, соперник Нидерланды. И тогда Аргентину выручил вратарь Серхио Ромеро, взявший два удара. Не два подряд, как вчера сотворил Эмилиано Мартинес — но это и не важно для окончательного результата.

В финале против Германии вновь был овертайм, был пропущенный в этом овертайме мяч, но правило «золотого гола» отменили, доиграли матч до конца.

В итоге у Хавьера Маскерано 5 полностью сыгранных матчей с овертаймами, 150 «сверхурочных» минут. Маскерано, как и Паоло Мальдини, все свои матчи на мундиалях отыграл без замен. Только у Паоло таких матчей 23, а у Хавьера 20. Пенальти Маскерано не бил. Голов тоже не забивал.

Хорват Деян Ловрен на ЧМ -2018 сыграл в 3 матчах с овертаймами — сыграл без замен, полностью 120 минут в каждом матче (как и ещё трое его партнёров по команде Ракитич, Вида и вратарь Субашич. К ним вполне можно отнести и Луку Модрича, но в полуфинале его заменили на 119-й минуте). Итого у Ловрена за ЧМ -2018 было 3 подобных матча и 90 минут «сверхурочно».

На турнире в Катаре сборная Хорватии идёт по точно такому же графику, как и 4 года назад. Хорваты уже сыграли два матча плей-офф, и оба с овертаймами. В обоих матчах полностью отыграл Деян Ловрен.

Ивана Ракитича и вратаря Субашича в Катаре нет, Домагой Вида хоть и присутствует, но на поле ещё не выходил. Лука Модрич в 1/8 финала с Японией был заменён в первой 15-минутке овертайма.

В итоге перед полуфиналом с Аргентиной у Деяна Ловрена из 15 пока проведённых им матчей на 3 мундиалях — 5 полностью сыграны с овертаймами, и также 150 «сверхурочных» минут. Но у Хорватии ещё два матча на турнире. Никто не гарантирует, что они обойдутся без 30 дополнительных минут.

Ни в одном из своих 15 матчей на мундиалях Деян Ловрен не был заменён, всегда в стартовом составе. Пенальти Ловрен ни разу не бил ни в игровое время, ни в сериях. Голов не забивал, пока.