Сборная Хорватии нанесла 2 удара в створ ворот Аргентины

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сегодня, 00:11

Сборная Хорватии проиграла Аргентине в полуфинальном матче на чемпионате мира в Катаре со счетом 0:3.

Хорваты нанесли лишь два удара в створ ворот соперника. Только Нидерланды против Аргентины на ЧМ -2014 наносили меньше ударов в створ в полуфинале ЧМ (1).

Хорватская команда сыграет в матче за третье место с Францией или Марокко 17 декабря.