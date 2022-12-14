Сборная Хорватии нанесла 2 удара в створ ворот Аргентины

Сборная Хорватии проиграла Аргентине в полуфинальном матче на чемпионате мира в Катаре со счетом 0:3.
Хорваты нанесли лишь два удара в створ ворот соперника. Только Нидерланды против Аргентины на ЧМ-2014 наносили меньше ударов в створ в полуфинале ЧМ (1).
Хорватская команда сыграет в матче за третье место с Францией или Марокко 17 декабря.
Подробнее: https://www.soccer.ru/mania/18/score-prediction
Подробнее: https://www.soccer.ru/mania/18/score-prediction
Браво Аргентина, разбили наконец-то автобус! Удачи в финале!
P.S. Месси просто красавчик сегодня! Проход и пас просто загляденье!
Хорваты с такой игрой не заслуживают никакого финала, с тактикой любыми путями дотянуть до серии пенальти и так слишком далеко забрались, аргов с заслуженной победой.
Что творит Лионель... Скалони! Его победа. Хорваты толком ничего не создали.
Браво Аргентина, разбили наконец-то автобус! Удачи в финале!
P.S. Месси просто красавчик сегодня! Проход и пас просто загляденье!
Хорваты с такой игрой не заслуживают никакого финала, с тактикой любыми путями дотянуть до серии пенальти и так слишком далеко забрались, аргов с заслуженной победой.
Что творит Лионель... Скалони! Его победа. Хорваты толком ничего не создали.