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Сборная Хорватии нанесла 2 удара в створ ворот Аргентины

сегодня, 00:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Хорватии проиграла Аргентине в полуфинальном матче на чемпионате мира в Катаре со счетом 0:3.

Хорваты нанесли лишь два удара в створ ворот соперника. Только Нидерланды против Аргентины на ЧМ-2014 наносили меньше ударов в створ в полуфинале ЧМ (1).

Хорватская команда сыграет в матче за третье место с Францией или Марокко 17 декабря.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:34
По моему это была одной из самых лёгких игр для сборной Аргентины. Не ожидал такого «вегетарианства» от хорватов.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:52
От хорватов больше ждал
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:41
Орсато просто помешал бить по воротам 😀
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Мания - Предсказание счета: угадал счет матча.
Подробнее: https://www.soccer.ru/mania/18/score-prediction
Прохорович
Прохорович
сегодня в 00:29
Как жаль что эта недосборная Хорватии преградила путь гораздо более достойным бразилам.вот там бы была битва титанов
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:28
Думаю что не столь уж многие ожидали разгромной победы одной из команд в этом матче.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Ну тут вообще вопросы к всей Хорватии,они же и с Японией и с Бразилией,выскочили на дурачка!!!!!!!!!!!!Лучше бразилия-Аргентина,чем вот такая игра,без шансов для одной из команд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Скукота!!!!!!!!!!((((((((((((
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:24
У меня там вопросы больше к питерскому недозащитнику, чем к вратарю. Такой простой момент проспал. Потом и во время второго гола тоже, по моему, он недоработал.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:22
Тут все решила выставленная нога вратаря!!!!!!!!!!!!!!Ты смотри ситуацию в реальности а ни предвзято!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Игрок Арнентины прокидывал мяч с другой стороны вратаря,а вратарь выставлял ногу в противоположном направлении,не давая игроку оббежать!!!!!!!!!!!!!Это пенальти-тут все вопросы к вратарю!!!!!!!!!!!!!!
Томик
Томик
сегодня в 00:18
Езжайте домой, Ловрены с Влашичами! Давай до свиданья!
протон
протон
сегодня в 00:17
Вот Вам и ответ кто кого из судей тащил в матче!!
Браво Аргентина, разбили наконец-то автобус! Удачи в финале!
P.S. Месси просто красавчик сегодня! Проход и пас просто загляденье!
Хорваты с такой игрой не заслуживают никакого финала, с тактикой любыми путями дотянуть до серии пенальти и так слишком далеко забрались, аргов с заслуженной победой.
Что творит Лионель... Скалони! Его победа. Хорваты толком ничего не создали.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:15
Что говорится в таких случаях: - без комментариев.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:15
Спасибо за это орсато
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