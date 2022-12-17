3-кратными чемпионами мира становятся только победив 2-кратных

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вчера, 11:33

В ожидании новоиспечённого обладателя самого почётного в мире трофея — Кубка мира ФИФА — вспомним некоторые из финальных матчей уже завершившихся турниров.

Уже 21 раз победившая команда поднимала заветный кубок. Сначала это была Золотая богиня Нике или Кубок Жюля Римэ, потом Кубок мира ФИФА .

Бразилия трижды завоёвывала Кубок Жюля Римэ (1958, 1962 и 1970) и получила его на вечное хранение. Потом дважды завоевала и Кубок мира ФИФА (1994 и 2002) — они пятикратные.

Италия стала двукратным обладателем статуэтки богини Нике за два последовательных турнира 1934 и 1938 годов. Затем итальянцы брали Кубок мира в 1982 и 2006 — четырёхкратные.

Германия выигрывала Кубок Жюля Римэ в 1954, а Кубок мира ФИФА в 1974, 1990 и 2014 — также четырёхкратные.

Уругвай выигрывал два турнира в первой половине 20 века, в 1930 и 1950 годах. На этом они и остановились, двукратные.

Аргентина брала трофей дважды, в 1978 и 1986 годах. Но попыток завладеть кубком было много, они не остановились. Но пока тоже двукратные.

Франция по-настоящему включилась в эту гонку уже на исходе 20 века, выиграв турнир 1998 года, и повторив успех через 20 лет в 2018 — двукратные. Но явно жаждут большего.

По одному разу заветным трофеем владели Англия (1966) и Испания (2010).

В предстоящем финале 18 декабря 2022 г. Аргентина — Франция сойдутся две команды двукратные чемпионы мира. Кто-то из них обязательно станет трёхкратным.

Если вспомнить все предыдущие финальные матчи (и один решающий в 1950), то случаев, когда играли между собой двукратные обладатели трофея было мало. Но они были.

На сегодняшний день и час у нас нет трёхкратных чемпионов мира среди команд. Но есть три сборные, которые этот рубеж достигали.

И на их примере мы увидим, что стать трёхкратными чемпионами мира можно только победив в финале команду, которая и сама в случае своей победы становилась трёхкратным триумфатором Кубка мира. Это закономерность.

На ЧМ -70 сборная Бразилии имела оглушительный успех, показав феноменальную игру. В финале была разгромлена сборная Италии со счётом 4:1. Пеле стал просто кумиром.

Бразилия в 6 матчах забила 19 мячей, ни разу не пробивала пенальти. Жаирзиньо показал выдающийся бомбардирский результат — он забивал в каждом из 6 матчей, всего забив 7, в том числе и в финале.

В команде старше 30 лет был только вратарь Феликс (32), защитник Брито (30) и 38-летний Марио Загалло, тренер той чудо-команды. Загалло сам играл с Пеле на ЧМ -58 и 62, оба стали тогда двукратными чемпионами мира. В 1970 Пеле стал единственным футболистом, кто трижды выигрывал Кубок мира.

На ЧМ -82 в финале сошлись две европейские команды, уже дважды бравшие трофей — Италия и Германия.

Италия безоговорочно победила 3:1, поразив трижды подряд ворота немцев во втором тайме. А в первом тайме итальянцы не забили пенальти. Паоло Росси играл вдохновенно во второй половине турнира, забив в 3 матчах 6 голов, в том числе и один в финале. Росси стал и лучшим бомбардиром чемпионата, и завоевал приз Лучшего игрока. Все свои голы Росси забивал с игры.

На турнире 1990 г. в финале сошлись Аргентина и Германия. Для каждой команды победа приносила третий титул. Обе сборные играли в финале и на предыдущем чемпионате, когда победила Аргентина.

А для сборной Германии это был уже третий финал подряд, при двух неудачах до этого.

Действующие чемпионы мира аргентинцы так и не смогли взломать оборону Германии. А вот Германия добилась своего не без помощи арбитра — были удалены два аргентинца и назначен один пенальти. Реализация которого и привела Германию к третьему трофею.

Кто победит в предстоящем финале методом гадания не определишь, всё покажет Игра. Но название одной из команд в третий раз будет выгравировано на донце заветного Кубка мира. Пока трижды там фигурирует только Deutschland, так как название страны-победителя пишут на её государственном языке. На испанском-то языке там уже 3 надписи, но для двух разных команд, Аргентины и Испании. А на французском пока только дважды…

До 2038 года команды-чемпионы будут добавлять на это основание трофея, затем место закончится. Появится новый трофей. Но до этого ещё очень далеко.

А финал вот-вот начнётся