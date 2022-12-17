3-кратными чемпионами мира становятся только победив 2-кратных

В ожидании новоиспечённого обладателя самого почётного в мире трофея — Кубка мира ФИФА — вспомним некоторые из финальных матчей уже завершившихся турниров.
Уже 21 раз победившая команда поднимала заветный кубок. Сначала это была Золотая богиня Нике или Кубок Жюля Римэ, потом Кубок мира ФИФА.
Бразилия трижды завоёвывала Кубок Жюля Римэ (1958, 1962 и 1970) и получила его на вечное хранение. Потом дважды завоевала и Кубок мира ФИФА (1994 и 2002) — они пятикратные.
Италия стала двукратным обладателем статуэтки богини Нике за два последовательных турнира 1934 и 1938 годов. Затем итальянцы брали Кубок мира в 1982 и 2006 — четырёхкратные.
Германия выигрывала Кубок Жюля Римэ в 1954, а Кубок мира ФИФА в 1974, 1990 и 2014 — также четырёхкратные.
Уругвай выигрывал два турнира в первой половине 20 века, в 1930 и 1950 годах. На этом они и остановились, двукратные.
Аргентина брала трофей дважды, в 1978 и 1986 годах. Но попыток завладеть кубком было много, они не остановились. Но пока тоже двукратные.
Франция по-настоящему включилась в эту гонку уже на исходе 20 века, выиграв турнир 1998 года, и повторив успех через 20 лет в 2018 — двукратные. Но явно жаждут большего.
По одному разу заветным трофеем владели Англия (1966) и Испания (2010).
В предстоящем финале 18 декабря 2022 г. Аргентина — Франция сойдутся две команды двукратные чемпионы мира. Кто-то из них обязательно станет трёхкратным.
Если вспомнить все предыдущие финальные матчи (и один решающий в 1950), то случаев, когда играли между собой двукратные обладатели трофея было мало. Но они были.
На сегодняшний день и час у нас нет трёхкратных чемпионов мира среди команд. Но есть три сборные, которые этот рубеж достигали.
И на их примере мы увидим, что стать трёхкратными чемпионами мира можно только победив в финале команду, которая и сама в случае своей победы становилась трёхкратным триумфатором Кубка мира. Это закономерность.
На ЧМ-70 сборная Бразилии имела оглушительный успех, показав феноменальную игру. В финале была разгромлена сборная Италии со счётом 4:1. Пеле стал просто кумиром.
Бразилия в 6 матчах забила 19 мячей, ни разу не пробивала пенальти. Жаирзиньо показал выдающийся бомбардирский результат — он забивал в каждом из 6 матчей, всего забив 7, в том числе и в финале.
В команде старше 30 лет был только вратарь Феликс (32), защитник Брито (30) и 38-летний Марио Загалло, тренер той чудо-команды. Загалло сам играл с Пеле на ЧМ-58 и 62, оба стали тогда двукратными чемпионами мира. В 1970 Пеле стал единственным футболистом, кто трижды выигрывал Кубок мира.
На ЧМ-82 в финале сошлись две европейские команды, уже дважды бравшие трофей — Италия и Германия.
Италия безоговорочно победила 3:1, поразив трижды подряд ворота немцев во втором тайме. А в первом тайме итальянцы не забили пенальти. Паоло Росси играл вдохновенно во второй половине турнира, забив в 3 матчах 6 голов, в том числе и один в финале. Росси стал и лучшим бомбардиром чемпионата, и завоевал приз Лучшего игрока. Все свои голы Росси забивал с игры.
На турнире 1990 г. в финале сошлись Аргентина и Германия. Для каждой команды победа приносила третий титул. Обе сборные играли в финале и на предыдущем чемпионате, когда победила Аргентина.
А для сборной Германии это был уже третий финал подряд, при двух неудачах до этого.
Действующие чемпионы мира аргентинцы так и не смогли взломать оборону Германии. А вот Германия добилась своего не без помощи арбитра — были удалены два аргентинца и назначен один пенальти. Реализация которого и привела Германию к третьему трофею.
Кто победит в предстоящем финале методом гадания не определишь, всё покажет Игра. Но название одной из команд в третий раз будет выгравировано на донце заветного Кубка мира. Пока трижды там фигурирует только Deutschland, так как название страны-победителя пишут на её государственном языке. На испанском-то языке там уже 3 надписи, но для двух разных команд, Аргентины и Испании. А на французском пока только дважды…
До 2038 года команды-чемпионы будут добавлять на это основание трофея, затем место закончится. Появится новый трофей. Но до этого ещё очень далеко.
А финал вот-вот начнётся
У меня за время ЧМ больше полутора десятка статей, но что-то вы ни одну на главную страницу не поместили, сколько бы знаков там ни было.
И при чём тут количество знаков? Сами трезво подумайте
У меня за время ЧМ больше полутора десятка статей, но что-то вы ни одну на главную страницу не поместили, сколько бы знаков там ни было.
И при чём тут количество знаков? Сами трезво подумайте