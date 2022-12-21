«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Вулверхэмптон», который состоится 26 декабря 2022 года

«Эвертон»

Семнадцатое место в чемпионате Англии занимают «ириски» на данный момент. Предлагаем освежить в памяти результаты последних матчей с участием «синих». С большим счётом «Эвертон» потерпел поражение от «Борнмута» в 1/16 Кубка английской лиги. В прошлом туре чемпионата «вишни» всухую, поразив трижды ворота соперника, одержали победу над «ирисками». Перед матчем 17-го тура «синие» провели два товарищеских матча. После серии пенальти «Эвертон» обыграл шотландскую команду «Селтик».

Со счётом 5:1 «ириски» разгромили австралийскую команду «ВС Уондерерс».

«Вулверхэмптон»

«Волки» из Вулверхэмптона после пятнадцати матчей чемпионата находятся на последней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «бродяг» за последнее время. В 1/16 Кубка английской лиги с минимальным счётом «Вулверхэмптон» обыграл «павлинов» из Лидса. В прошлом туре Премьер-лиги «волки» на своём поле уступили «канонирам». Две товарищеские встречи провели «бродяги» до матча с «Эвертоном». Вничью завершилась игра с итальянским «Эмполи».

Со счётом 4:3 «Вулверхэмптон» выиграл у испанской команды «Кадис».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.30

Ничья – 3.25

Победит «Вулверхэмптон» – 3.15

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Из пяти матчей в двух «синие» обыграли своих соперников

За аналогичный период «волки» также выиграли в двух поединках

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей своей форме. После месячного перерыва в Премьер-лиге соперники вряд ли смогут определить победителя в предстоящем поединке. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничейный исход встречи.