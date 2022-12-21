«Беневенто» — «Перуджа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1671609743

вчера, 11:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Беневенто» — «Перуджа», который состоится 26 декабря 2022 года

«Беневенто»

«Беневенто» проиграл только один матч из пяти последних туров чемпионата, однако предыдущие результаты не дают коллективу возможности находиться в зоне плей-офф. Клуб на данный момент набрал 22 очка и занимает 12 место, однако несколько успешных результатов смогут его продвинуть сразу на несколько ступенек турнирной таблицы. В домашней встрече с аутсайдером Серии В от хозяев будут ждать исключительно победы.

18 декабря «Беневенто» сыграл вничью с «Моденой» (1:1), а 11 числа обыграл «Читтаделлу» (1:0). Обе встречи прошли в рамках второго по силе чемпионата Италии.

«Перуджа»

Коллектив провалил первую часть сезона и только в прошлых турах начал постепенно исправлять ситуацию. Тем не менее, «Перуджа» остается на последнем месте с набранными 16 очками, а чтобы выйти из зоны вылета, команде необходимо отыграть четыре пункта. Предстоящая встреча с «Беневенто» очень важна для гостей и любые набранные баллы станут хорошим результатом, который еще немного приблизит их к главной цели.

19 декабря «Перуджа» на своем поле обыграла «Венецию» (2:1), а 11 числа уступила на выезде «Кальяри» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Беневенто» – 1.93

Ничья – 3.3

Победит «Перуджа» – 4.3

Статистика

«Беневенто» одержал лишь три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

«Перуджа» проиграла только один матч из шести последних

«Беневенто» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Перуджи»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Беневенто», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. У хозяев отличная статистика личных встреч с соперником и мы предполагаем, что они смогут ее улучшить после окончания этого поединка.