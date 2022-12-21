«Беневенто» — «Перуджа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Беневенто» — «Перуджа», который состоится 26 декабря 2022 года
«Беневенто»
«Беневенто» проиграл только один матч из пяти последних туров чемпионата, однако предыдущие результаты не дают коллективу возможности находиться в зоне плей-офф. Клуб на данный момент набрал 22 очка и занимает 12 место, однако несколько успешных результатов смогут его продвинуть сразу на несколько ступенек турнирной таблицы. В домашней встрече с аутсайдером Серии В от хозяев будут ждать исключительно победы.
18 декабря «Беневенто» сыграл вничью с «Моденой» (1:1), а 11 числа обыграл «Читтаделлу» (1:0). Обе встречи прошли в рамках второго по силе чемпионата Италии.
«Перуджа»
Коллектив провалил первую часть сезона и только в прошлых турах начал постепенно исправлять ситуацию. Тем не менее, «Перуджа» остается на последнем месте с набранными 16 очками, а чтобы выйти из зоны вылета, команде необходимо отыграть четыре пункта. Предстоящая встреча с «Беневенто» очень важна для гостей и любые набранные баллы станут хорошим результатом, который еще немного приблизит их к главной цели.
19 декабря «Перуджа» на своем поле обыграла «Венецию» (2:1), а 11 числа уступила на выезде «Кальяри» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Беневенто» – 1.93
- Ничья – 3.3
- Победит «Перуджа» – 4.3
Статистика
- «Беневенто» одержал лишь три победы из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Перуджа» проиграла только один матч из шести последних
- «Беневенто» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Перуджи»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Беневенто», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. У хозяев отличная статистика личных встреч с соперником и мы предполагаем, что они смогут ее улучшить после окончания этого поединка.