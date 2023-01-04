«Удинезе» — «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Эмполи», который состоится 04 января 2023 года

«Удинезе»

Еще в октябре «Удинезе» считался большим открытием этого сезона и находился в группе лидеров, но потом у команды случился спад и результаты заметно ухудшились. На данный момент коллектив занимает восьмое место с 24 баллами и не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате. Домашняя встреча с «Эмполи» может стать тем шансом, который так нужен хозяевам, чтобы улучшить ситуацию.

29 декабря «Удинезе» обыграл «Кремонезе» (3:1), а 23 числа без проблем разобрался с «Лечче» (2:0), Оба матча имели товарищеский статус.

«Эмполи»

«Эмполи» набрал шесть очков в пяти последних турах Серии А и держится в середине турнирной таблицы, не думая о еврокубковой зоне. Перед стартом очередного тура команда занимает 13 место с 17 очками, опережая зону вылета на 10 пунктов, поэтому атмосфера внутри коллектива довольно спокойная. В матче с нестабильным «Удинезе» при качественной игре у гостей определенно будут шансы на успех.

23 декабря «Эмполи» обыграл на своем поле «Сассуоло» (3:2), а 16 числа уступил «Монако» (0:1) в товарищеских встречах.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 1.63

Ничья – 3.85

Победит «Эмполи» – 5.8

Статистика

«Удинезе» не может выиграть в чемпионате Италии уже семь матчей подряд

«Эмполи» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Удинезе» выиграл три из четырех последних матчей у «Эмполи»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Черная полоса заканчивается у любой команды, кроме сборной Сан-Марино, поэтому предполагаем, что хозяева смогут набрать важные три пункта в этой встрече.