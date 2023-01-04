«Валенсия» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Валенсия» – «Кадис», который состоится 6 января 2023 года

«Валенсия»

На данный момент «летучие мыши» в чемпионате Испании находятся на десятой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти крайние матчи с участием команды. Три товарищеских матча провела «Валенсия» в прошлом месяце. Над французским клубом «Клермон» команда из Валенсии одержала победу. Поражениями для «летучих мышей» завершились игры с «Алкмаром» и «Ноттингемом». В прошлом туре с минимальной разницей «Валенсия» уступила на выезде «Вильярреалу».

С большим счётом «летучие мыши» взяли верх над командой «Ла-Нусия» в матче 1/16 Кубка Испании.

«Кадис»

В испанской Примере «Кадис» занимает предпоследнее место турнирной таблицы. Ознакомимся с футбольными поединками «жёлтой подлодки» за последнее время. Четыре товарищеских встречи провели «жёлто-синие» в прошлом месяце. Были одержаны победы над такими сильными соперниками как « МЮ » и «Рома». В напряжённой борьбе с разницей в один мяч «Кадис» проиграл «волкам» из Вулверхэмптона. Нулевую ничью раскатали «жёлто-синие» с «Хересом».

30 декабря в прошлом туре чемпионата Испании «жёлтая подлодка» разошлась миром с «Альмерией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 1.58

Ничья – 4.10

Победит «Кадис» – 5.80

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 2.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Вничью завершились три очные встречи из пяти за последнее время

В трёх матчах из пяти крайних «летучие мыши» проиграли

За аналогичный период «жёлтая подлодка» потерпела одно поражение.

Прогноз

На своём поле «Валенсия» сумеет обыграть «жёлтую подлодку». «Кадис» ещё не выигрывал в новом сезоне и не сможет в предстоящем футбольном поединке набрать даже одно очко. Pinnacle предлагает коэффициент 1.58 на победу «Валенсии».