«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Челси», который состоится 21 января 2023 года

«Ливерпуль»

«Красные» в чемпионате Англии находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Ливерпуля». С разницей в пару мячей «скаузеры» уступили на выезде «пчёлам» из Брэнтфорда. В 1/32 Кубка Англии, пропустив первыми, мерсисайдцы раскатали ничью с «волками». Всухую с большим счётом «красные» проиграли «Брайтону» в прошлом туре.

В матче следующего раунда Кубка Англии со счётом 1:0 «Ливерпуль» взял верх над «волками» из Вулверхэмптона.

«Челси»

После девятнадцати матчей текущего сезона «синие» находятся на одну строчку ниже «красных» в Премьер-лиге. Ознакомимся с результатами недавних матчей лондонской команды. С минимальным счётом «пенсионеры» уступили дома «небесно-голубым» из Манчестера. В 1/32 Кубка Англии «Челси» с разгромным счётом проиграл «горожанам». В позапрошлом туре «синие» потерпели поражение от «Фулхэма».

Со счётом 1:0 «пенсионеры» одержали победу над командой «Кристал Пэлас».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.90

Ничья – 3.85

Победит «Челси» – 4.10

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних

Из пяти крайних матчей в двух «красные» проиграли

За аналогичный период в трёх играх «синие» уступили своим оппонентам.

Прогноз

Почти два года «синие» не выигрывают у «скаузеров». На победу «Ливерпуля» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.90. На своём поле «красные» не упустят возможность набрать три очка.