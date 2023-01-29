«Ювентус» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Монца», который состоится 29 января 2023 года

«Ювентус»

«Ювентус» продолжает находится в центре скандала и может еще лишиться очков или получить другие штрафы. Тем не менее, на данный момент «зебры» занимают 11 место с 23 очками, что на три балла меньше, чем у ближайшего соперника. В предстоящей встрече с новичком Серии А от хозяев будут ждать только уверенной победы, тем более, что в этом месяце «Ювентус» уже обыграл «Монцу» в рамках кубка.

22 января «Ювентус» сыграл в результативную ничью с «Аталантой» (3:3), а 13 числа разгромно проиграл на выезде «Наполи» (1:5).

«Монца»

«Монца» только адаптируется к новому для себя чемпионату, но после провала на старте сезона коллектив старается более стабильно набирать очки. На данный момент клуб занимает 13 место с 22 баллами и отстает от «Фиорентины» всего на один балл. Коллектив достойно сражался против «Ювентуса» десять дней назад и ему вполне по силам снова создать проблемы более титулованному сопернику.

22 января «Монца» не смогла переиграть на своем поле «Сассуоло» (1:1), а в кубке Италии уступила «Ювентусу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.55

Ничья – 4.05

Победит «Монца» – 6.7

Статистика

Восемь последних матчей «Монцы» завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» проиграл лишь один матч на своем поле из десяти последних встреч

В первом круге «Монца» оказалась сильнее «Ювентуса» (1:0)

«Ювентус» забивает уже в 16 поединках подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева смогут еще раз обыграть «Монцу» и набрать важные три балла, несмотря на все «беды», которые происходят с клубом сейчас.