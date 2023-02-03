«Спартак» на 122-м месте, а «Зенит» заметно выше. Ищем клубы РПЛ в мировых рейтингах

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вчера, 21:27

Оцениваем топы футбольных команд.

Рейтинг IFFHS точно взят с потолка

В эти дни у мира новая игрушка – AI («artificial intelligence», «искусственный интеллект»). Алгоритмы компилируют то, что им «скормили», выдают свои интерпретации после вопросов или запросов нарисовать что-то с шестью пальцами или двумя рядами зубов. Сразу заговорили о «смерти человечества». Чапек, придумавший слово «робот», или Азимов, написавший «три закона робототехники», могли бы усмехнуться в ответ.

Прорывные технологии со временем часто помогают человечеству. «Искусственный интеллект» давненько в футболе. Вы точно читали прогнозы от «суперкомпьютеров». Также многие аналитические конторы выдают свои рейтинги лучших клубов при помощи алгоритмов. Получается лучше, чем при работе человека. Дичайший список от IFFHS (Международная федерация футбольной статистики) служит подтверждением.

В списке 500 лучших клубов года две команды из РПЛ – «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы на 398-м месте, а москвичи на 464-м. Кристальный бред. Команда Семака не слабее узбекских и армянских клубов. А суданские и камерунские команды не мощнее подопечных Абаскаля. «Барселона» ниже «Олимпии» из Парагвая, «Аль-Ахли» из Египта. На первом месте «Фламенго», дальше «Палмейрас», а «Ливерпуль» третий. Без комментариев.

Список по системе «Elo» куда лучше

Этот рейтинг интереснее. Венгерско-американский физик Арпад Эло, в честь которого названа система, мечтал о рейтинге шахматистов. Есть математический аппарат, который позволяет сравнивать после очных матчей. Рейтинги составляются для разных видов спорта – бейсбола, баскетбола и киберспорта. Система проверенная не раз, над деталями долго работали. В упрощенной форме используется ФИФА при составлении рейтинга женских сборных.

Также был составлен рейтинг европейский клубов. «Зенит» в списке на 53-м месте (1 705 баллов против 2026 у «Манчестер Сити» — текущего лидера рейтинга). Видно инерцию. «Арсенал» уже поднялся на четвертое место, а «Наполи» бежит за «Реалом». Но «Ливерпуль» сохраняет место в тройке. Причина — успехи в прошлом сезоне. В первой пятерке «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Реал». Согласитесь, неплохой список.

Среди российских клубов, выделяется «Зенит», а вот второй «Спартак» заметно отстает, у москвичей 1 570 баллов. Рядом «Динамо» (1 538) и ЦСКА (1 525). Хвалим Карпина, ведь «Ростов» в пятерке из РПЛ . Комплименты Федотову, ведь его «Сочи» выше «Краснодара» и «Ахмата». Даже неудачи «Локомотива» отражены в рейтинге – они лишь на 10-м месте среди российских команд. Как видите, существуют списки, в которых все более-менее адекватно, поскольку есть математический аппарат.

Самый мудреный рейтинг — от «Opta»

В глобальном рейтинге «Зенит» на 58-м месте (примерно как в случае с предыдущим списком). Здесь максимум 100 очков. Пока такой показатель у «Баварии». На втором месте «Манчестер Сити» (98.9). В тройке остается «Ливерпуль», хотя его поджимают три клуба с близким рейтингом – «Наполи», «Барселона» и «Реал». Также мчится вверх «Арсенал», а вот ПСЖ не прогрессирует, ведь теряет очки в Лиге 1, играя нестабильно.

Удивляет высокое место «Лейпцига», но закономерны успехи «Интера» и МЮ . Конечно, в любом подобном списке есть недочеты. Например, «Зальцбург» побеждает на Родине – оказывается на 19-м месте, выше «Аякса» и «Бенфики», хотя понятно, что по классу австрийская команда ниже великих клубов. С другой стороны, у клуба из Амстердама не самый легкий сезон, смена наставника, нет уверенного первого места в чемпионате.

Также важно учесть плотность в таблице. Есть всего 6 клубов с рейтингом выше 95 пунктов, лишь 19 – с рейтингом выше 90, а вот команд из категории «Зенита» — от 85 до 89.9 баллов, сразу сорок. Петербуржцы не низко, рядом с «Монако», «Марселем», «Ромой», «Палмейрасом», «Севильей» и «Селтиком». У «Спартака» тоже высокий рейтинг – 81.3 (122-е место). Если весной будут успехи в РПЛ , то точно поднимутся в первую сотню в мае.

Еще всегда любопытно оценить разрывы в рамках одной лиги. Между первым и десятым местом в АПЛ – 12.7 баллов, в Примере – 12 баллов, в Бундеслиге – 15.3, в Серии А – 12.5, в Лиге 1 – 13. В РПЛ разница между «Зенитом» и «Оренбургом» равна всего 10 пунктам. Нельзя рассказывать, что в РПЛ грандиозный отрыв, и ни у кого нет шансов. Очевидно, что преследователи «Зенита» могли выступить осенью успешнее, это видно по очкам.

Также видно, что отставание того же «Ростова» от «Зенита» по пунктам в рейтинге меньше, чем между клубами из группы лидеров АПЛ . Например, в паре «Манчестер Сити» и «Брайтона» разница больше. В таблице «чайки» отстают от «горожан» на целых 14 пунктов, имея матч в запасе, а Карпин отпустил Семака всего на семь очков, причем парочку ничьих «Ростов» мог конвертировать в победы. Так что всё у южан впереди.