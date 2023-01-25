Холанд-рекордсмен и мастера покеров. Результативные звёзды атаки

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вчера, 09:32

Собираем хет-трики, покеры и пента-трики от бомбардиров.

В последнем матче Кубка Франции Килиан Мбаппе забил пять мячей в составе ПСЖ в ворота скромной команды шестого дивизиона «Пайс де Кассель», а встреча завершилась со счетом 7:0. Примечательно это достижение тем, что француз стал первым футболистом, который отличился пять раз в игре за парижскую команду. Теперь в его активе 25 голов в 24 матчах этого сезона за ПСЖ во всех турнирах. Впечатляющий темп.

Это достижение Мбаппе затмило его предыдущий рекорд результативности в одном матче: в игре против «Лиона» в Лиге 1 в сезоне-2018/19 он забил четыре мяча, а его команда победила со счетом 5:0. Такой рывок в отдельном матче от Мбаппе заставил задуматься, а как обстоят дела с подобными результативными играми у других наиболее заметных и известных форвардов современности? Давайте пробежимся.

Карим Бензема (3)

Действующий обладатель «Золотого мяча», несмотря на свою долгую и насыщенную звездную карьеру, ни разу не забивал в одном матче больше трех мячей. Зато у него десять хет-триков. Восемь из них пришлись на игры за «Реал», еще два – за «Лион». Пожалуй, один из самых известных хет-триков случился в сезоне-2021/22 в Лиге чемпионов против «Челси», когда он дважды забил за три минуты, а его команда выиграла со счетом 3:1.

Златан Ибрагимович (4)

У уже легендарного шведа тоже не было пять мячей за одну игру. Зато он четыре раза забивал по четыре мяча. Дважды это случалось в составе ПСЖ , еще два раза – в сборной Швеции. Самым знаменитым примером, безусловно, является его покер в ворота сборной Англии в товарищеском матче в 2012 году, который завершился со счетом 4:2 в пользу скандинавов. Один из голов Ибрагимовича до сих пор гуляет во всех нарезках самых красивых забитых мячей.

Харри Кейн (4)

У Кейна за карьеру набралось уже 19 хет-триков, но дважды ему удавалось забивать и по четыре мяча. В 2017 году он отличился четырежды в матче «Тоттенхэма» с «Лестером», который закончился со счетом 6:1. А в отборе к ЧМ -2022 уже за сборную Англии забил четыре в ворота Сан-Марино. Его команда победила со счетом 10:0. Надо еще отметить, что у Кейна есть достижение в виде четырех голевых передач в одном матче Английской Премьер-Лиги. Причем все четыре были сделаны на Сон Хын-Мина, и случилось это в 2020 году в игре с «Саутгемптоном» (5:2).

Мохамед Салах (4)

Салах покорил Премьер-Лигу в своем первом сезоне в «Ливерпуле» — 2017/18, когда забил 32 мяча в 36 матчах турнира и выиграл свою первую из трех «Золотых бутс». Сочетание великолепного дриблинга египтянина и невнятной обороны «Уотфорда» позволило Салаху забить четыре мяча на «Энфилде» в игре, которая завершилась победой со счетом 5:0. У него там еще и голевой пас на Роберто Фирмино.

Роберт Левандовски (5)

Поляку потребовалось всего девять минут, чтобы забить пять мячей за «Баварию» в ворота «Вольфсбурга» (5:1) в сезоне-2015/16. Эту игру многие наверняка помнят. А ведь Левандовски начал матч со скамейки запасных, выйдя в перерыве, когда его команда уступала со счетом 0:1.

Лионель Месси (5)

Месси забил пять мячей за матч дважды в своей карьере. Впервые это случилось в матче Лиги чемпионов против «Байера» в 2012 году. Лионель стал первым в истории, кто забил пять мячей за матч в ЛЧ . Второй случай произошел только в прошлом году, когда Месси забил все пять мячей за сборную Аргентины в ворота Эстонии в товарищеском матче, проведенном в Испании. В предыдущий раз такое случалось с игроком сборной Аргентины в 1942 году.

Неймар (5)

У Неймара в карьере аж четыре покера. Но свои рекордные пять мячей за матч он забил всего один раз. Причем это случилось на раннем этапе карьеры – еще в «Сантосе» в 2010 году. Тогда он пять мячей положил в ворота «Гуарани» в Кубке Бразилии.

Криштиану Роналду (5)

Португалец впечатляет количеством хет-триков. У него их аж 60 штук! И дважды он забивал по пять мячей. Первый случай произошел в составе «Реала» в 2015 году, когда его команда разгромила в Ла Лиге «Гранаду» со счетом 9:1. Всего четыре месяца спустя он снова забил пять в ворота «Эспаньола», который был обыгран со счетом 6:0. Вот были времена у форварда «Аль-Насра».

Луис Суарес (6)

Задолго до выхода на пик карьеры и россыпи голов за «Ливерпуль» и «Барселону» Суарес отличился шесть раз в матче Кубка Нидерландов в составе «Аякса». В 1/8 финала тогда амстердамцам противостоял «Везеп», который проиграл в итоге со счетом 1:14.

Эрлинг Холанд (9)

Норвежец уже сейчас на пути к тому, чтобы побить сразу несколько рекордов в Премьер-Лиге, в первом же сезоне выступлений в Англии за «Манчестер Сити». Но во взрослой карьере максимальное достижение Холанда – четыре мяча за матч в составе дортмундской «Боруссии» и «Мольде». А личный рекорд он установил в 2019 году на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Тогда Норвегия разгромила Гондурас со счетом 12:0, а Холанд забил девять мячей. Это, кстати, рекорд для одного футболиста в чемпионатах мира всех уровней. Любопытно, что его партнер по «Манчестер Сити» Хулиан Альварес незадолго до перехода в Англию из «Ривер Плейт» забил шесть мячей в одном матче Кубка Либертадорес. Так что компания там в атаке собралась убойная.