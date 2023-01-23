Рэшфорд — лидер по голам после ЧМ-2022

Форвард МЮ Маркус Рэшфорд является лидером в топ-5 по голам, забитым после ЧМ-2022.
На счету англичанина 9 мячей после окончания мундиаля. Второе место занимает Эрлинг Холанд из «Ман Сити», у которого 8 голов.
Еще 5 человек забили после ЧМ-2022 по 6 мячей.
У Маркуса средний показатель 1 матч - 1 гол. Тоже самое у Холланда.
У Бен Йеддера и Лукмана 1 матч - 1,5 гола.
Спрашивается, какого хрена Рашфорд на 1-м месте, а Холланд на 2-м ?
Уж если равнять игроков, возьмите одинаковое количество матчей и сопоставьте голы.
Тут уж и не знаешь чё думать: то ли у Маркта на это ума не хватает, то ли народ там продолжает бухать после НГ.
Как то так.)
У Маркуса средний показатель 1 матч - 1 гол. Тоже самое у Холланда.
У Бен Йеддера и Лукмана 1 матч - 1,5 гола.
Спрашивается, какого хрена Рашфорд на 1-м месте, а Холланд на 2-м ?
Уж если равнять игроков, возьмите одинаковое количество матчей и сопоставьте голы.
Тут уж и не знаешь чё думать: то ли у Маркта на это ума не хватает, то ли народ там продолжает бухать после НГ.
Как то так.)