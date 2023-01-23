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Рэшфорд — лидер по голам после ЧМ-2022

сегодня, 19:22

Форвард МЮ Маркус Рэшфорд является лидером в топ-5 по голам, забитым после ЧМ-2022.

На счету англичанина 9 мячей после окончания мундиаля. Второе место занимает Эрлинг Холанд из «Ман Сити», у которого 8 голов.

Еще 5 человек забили после ЧМ-2022 по 6 мячей.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:57, ред.
Дурная статистика.
У Маркуса средний показатель 1 матч - 1 гол. Тоже самое у Холланда.
У Бен Йеддера и Лукмана 1 матч - 1,5 гола.
Спрашивается, какого хрена Рашфорд на 1-м месте, а Холланд на 2-м ?
Уж если равнять игроков, возьмите одинаковое количество матчей и сопоставьте голы.
Тут уж и не знаешь чё думать: то ли у Маркта на это ума не хватает, то ли народ там продолжает бухать после НГ.
Как то так.)
DXTK
DXTK
сегодня в 20:48, ред.
Холанд и Решфорда скоро обойдет, англичанишко не соперник норвежцу.
Minamino
Minamino
сегодня в 20:28
Ну да, но Холанд это не оставит так долго.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 20:05
Кое-кто в своё время просто мешался под ногами... Убрали мусор и всё наладилось... Как все и говорили.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:50
Так Холанд не играл на ЧМ
Elliada
Elliada
сегодня в 19:47
А почему считают после ЧМ, а не, например, с нового года???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:42
Уж больно сложная точка отсчёта...)
shlomo
shlomo
сегодня в 19:23
Что называется прорвало....:)))... удачи!
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