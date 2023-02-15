«Жирона» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Альмерия», который состоится 17 февраля 2023 года

«Жирона»

В испанской Ла Лиге «жирондинцы» находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «бело-красных». С минимальным счётом «Жирона» потерпела поражение от «Барсы». Гол Педри во втором тайме принёс победу каталонской команде. В позапрошлом туре Примеры «жирондинцы» обыграли «Валенсию».

Поражением со счётом 0:2 завершилась встреча «бело-красных» с футбольным клубом «Кадис».

«Альмерия»

Пятнадцатое место в чемпионате Испании на данный момент занимает «Альмерия». Предлагаем вспомнить недавние матчи «красно-белых». Уверенную победу одержала команда над «Эспаньолом» в матче 19-го тура Примеры. В позапрошлом туре чемпионата «Альмерия» уступила в гостях «Райо Вальекано».

На прошлых выходных «красно-белые» в напряжённой борьбе проиграли дома «Бетису» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 1.85

Ничья – 3.80

Победит «Альмерия» – 4.20

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 3.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

В двух матчах из пяти последних «жирондинцы» обыграли своих оппонентов

За тот же период «Альмерия» выиграла в одном поединке

В трёх личных встречах из пяти исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

В предстоящем матче непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. На ничью в игре компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.80. В условиях, когда нет явного фаворита в паре, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом.