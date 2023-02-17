«Реал Сосьедад» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Сельта», который состоится 18 февраля 2023 года

«Реал Сосьедад»

«Королевский» в чемпионате Испании на текущий момент входит в тройку лучших команд. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «бело-голубых». Нулёвку раскатал «Реал Сосьедад» с «Галактикос» в 19-ом туре Ла Лиги. На своём поле с минимальным счётом «Королевский» уступил дома «Вальядолида» в позапрошлом туре. Ларин, забив гол во втором тайме, принёс победу своей команде.

Со счётом 3:2 «бело-голубые» одержали победу над «Эспаньолом» на их поле.

«Сельта»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы Ла Лиги занимают «кельты» после двадцати одного тура текущего сезона. Предлагаем вспомнить недавние матчи «небесных». В 19-ом туре чемпионата «Сельта» на своём поле одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао. В напряжённой борьбе со счётом 4:3 «кельты» обыграли в гостях команду «Бетис».

На прошлых выходных с минимальным счётом «небесные» уступили дома мадридскому «Атлетико».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 1.82

Ничья – 3.45

Победит «Сельта» – 4.90

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Статистика личных встреч команд указывает нам на то, что «кельты» не выигрывают у «бело-голубых» более двух лет

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились четыре матча «Королевских» из пяти последних

Таким же исходом завершились четыре матча «небесных» за тот же период.

Прогноз

«Бело-голубые» вполне могут побороться за второе место с мадридским «Реалом». В предстоящем матче «Реал Сосьедад» не упустит возможность сократить отставание от «Галактикос». Доверимся статистике при прогнозировании результата будущей встречи с «кельтами». На исход тотал меньше 2.5 голов за матч компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.57.