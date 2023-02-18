«Челси» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Саутгемптон», который состоится 18 февраля 2023 года

«Челси»

На данный момент «синие» в Премьер-лиге находятся на десятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «пенсионеров». С одинаковым счётом 0:0 «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» и «Фулхэмом». В прошлом туре чемпионата Англии «синие» разошлись миром с «молотобойцами».

15 февраля «пенсионеры» со счётом 0:1 проиграли дортмундской «Боруссии» в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона занимают последнее место в чемпионате Англии. Вспомним несколько матчей команды за последнее время, чтобы оценить шансы на успех «красно-белых» в предстоящей игре с «пенсионерами». В полуфинале Кубка английской лиги «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» с разницей в пару мячей. «Брентфорд» взял верх над «святыми» с большим счётом.

На прошлых выходных «красно-белые» проиграли дома «волкам» из Вулверхэмптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.40

Ничья – 4.80

Победит «Саутгемптон» – 8.60

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.14

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре личные встречи команд из пяти последних

«Синие» из пяти крайних матчей только в одном потерпели поражение

«Святые» за аналогичный период проиграли в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу «Челси» с форой -1.5. На своём поле «синие» возьмут верх над «святыми». В последнее время «Саутгемптон» находится не в той форме, чтобы помешать «пенсионерам» набрать три очка.