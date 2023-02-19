«Брест» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» – «Монако», который состоится 19 февраля 2023 года

«Брест»

«Брест» выиграл всего одну игру в пяти последних турах Лиги 1 и находится в одном шаге от зоны вылета. На данный момент коллектив занимает 16 место с 20 баллами и всего на один пункт опережает ближайшего соперника. В поединке с набравшим ход «Монако» для хозяев даже ничейный результат будет хорошим достижением. Матч разных по стилю команд будет напряженным и интересным.

12 февраля «Брест» крупно проиграл на выезде «Монпелье» (0:3), а пятого числа смог отобрать очки у «Ланса» (1:1).

«Монако»

«Монако» проводит очень хороший отрезок сезона и давно не проигрывает. Команда уже сделала один шаг к выходу в 1/8 финала Лиги Европы, а в чемпионате Франции идет на третьем месте с 47 баллами в активе. Побороться за чемпионство коллективу будет очень непросто, но как минимум остаться в первой троке вполне по силам. Для этого гостям очень нужна победа в поединке с одним из аутсайдеров Лиги 1.

16 февраля «Монако» на выезде обыграл «Байер» в Лиге Европы (3:2), а 11 числа на своем поле разобрался с « ПСЖ » (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 4.7

Ничья – 3.95

Победит «Монако» – 1.73

Статистика

«Монако» не проигрывает уже 14 матчей подряд в основное время во всех турнирах

«Брест» забивал в шести из десяти последних поединках во всех турнирах

«Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Брестом» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Коллектив находится на ходу и вряд ли у него возникнут проблемы с набором трех очков в этой встрече, хотя возможно «Брест» также сумеет отличиться забитым мячом.