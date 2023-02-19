«Брест» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» – «Монако», который состоится 19 февраля 2023 года
«Брест»
«Брест» выиграл всего одну игру в пяти последних турах Лиги 1 и находится в одном шаге от зоны вылета. На данный момент коллектив занимает 16 место с 20 баллами и всего на один пункт опережает ближайшего соперника. В поединке с набравшим ход «Монако» для хозяев даже ничейный результат будет хорошим достижением. Матч разных по стилю команд будет напряженным и интересным.
12 февраля «Брест» крупно проиграл на выезде «Монпелье» (0:3), а пятого числа смог отобрать очки у «Ланса» (1:1).
«Монако»
«Монако» проводит очень хороший отрезок сезона и давно не проигрывает. Команда уже сделала один шаг к выходу в 1/8 финала Лиги Европы, а в чемпионате Франции идет на третьем месте с 47 баллами в активе. Побороться за чемпионство коллективу будет очень непросто, но как минимум остаться в первой троке вполне по силам. Для этого гостям очень нужна победа в поединке с одним из аутсайдеров Лиги 1.
16 февраля «Монако» на выезде обыграл «Байер» в Лиге Европы (3:2), а 11 числа на своем поле разобрался с «ПСЖ» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брест» – 4.7
- Ничья – 3.95
- Победит «Монако» – 1.73
Статистика
- «Монако» не проигрывает уже 14 матчей подряд в основное время во всех турнирах
- «Брест» забивал в шести из десяти последних поединках во всех турнирах
- «Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Брестом» при двух поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Коллектив находится на ходу и вряд ли у него возникнут проблемы с набором трех очков в этой встрече, хотя возможно «Брест» также сумеет отличиться забитым мячом.