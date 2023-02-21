«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 25 февраля 2023 года

«Хоффенхайм»

«Деревенские» в чемпионате Германии находятся на текущий момент на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. С начала января «сине-белые» не выигрывают своих оппонентов. На выезде с большим счётом «Хоффенхайм» проиграл «несгибаемым» из Бохума. В 20-ом туре с разницей в пару мячей «деревенские» уступили дома «фармацевтам» из Леверкузена.

Со счётом 0:1 «сине-белые» были повержены командой «Аугсбург».

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундский футбольный клуб в Бундеслиге занимает второе место. Ознакомимся с недавними матчами с участием «чёрно-жёлтых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» в гостях одержала победу над «бременцами». С минимальным счётом в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов дортмундский клуб взял верх над «Челси» в домашнем матче.

На прошлых выходных «чёрно-жёлтые» со счётом 4:1 обыграли «Герту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 4.00

Ничья – 4.10

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.81

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 2.85

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.60

Статистика

Исходом больше 3.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти крайних

В одном матче из десяти последних «деревенские» одержали победу

Выигрышная серия «Боруссии» насчитывает на данный момент десять игр подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81 на победу дортмундской «Боруссии». «Сине-белые» находятся не в той форме, чтобы прервать выигрышную серию «чёрно-жёлтых». Даже на выезде «Боруссия» обыграет своего оппонента.