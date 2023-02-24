«Тоттенхэм» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Челси», который состоится 26 февраля 2023 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на данный момент занимают четвёртое место в Премьер-лиге. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «лилово-белых». С разгромным счётом «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «синих» из Лестера. 14 февраля в Милане «шпоры» с минимальным счётом уступили «дьяволам» в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

На своём поле в матче прошлого тура «Тоттенхэм» взял верх над «молотобойцами» со счётом 2:0.

«Челси»

В чемпионате Англии «пенсионеры» находятся на десятой позиции. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «синих» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра «Челси» с «молотобойцами» на их поле в рамках матча 23-го тура Премьер-лиги. В Дортмунде «пенсионеры», пропустив единственный гол во второй половине встречи, уступили местной «Боруссии» в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

На прошлых выходных на своём поле «Челси» со счётом 0:1 проиграл «святым» из Саутгемптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 2.50

Ничья – 3.35

Победит «Челси» – 2.90

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — да – 1.78

Обе забьют — нет – 2.08

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из десяти крайних матчей в шести «шпоры» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «пенсионеры» одержали победу только в одном поединке.

Прогноз

«Сороки» из Ньюкасла находятся на одну строчку ниже «лилово-белых», уступая им всего лишь одно очко. В предстоящем матче с «пенсионерами» у «шпор» будет возможность оторваться от «Ньюкасла». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.50 на победу «Тоттенхэма».