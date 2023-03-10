Тренер «Брентфорда» оценил возможность своего перехода в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брентфорда» высказался о возможном продолжении карьеры в «Тоттенхэме». По слухам, нынешний наставник «шпор» может покинуть команду.

Во-первых у них есть замечательный тренер, работу которого я уже долгое время изучаю. Надеюсь, он сможет сделать самое главное... Да и в «Брентфорде» мне все нравится.