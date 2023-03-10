Тренер «Брентфорда» оценил возможность своего перехода в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о возможном продолжении карьеры в «Тоттенхэме». По слухам, нынешний наставник «шпор» Антонио Конте может покинуть команду.
Во-первых у них есть замечательный тренер, работу которого я уже долгое время изучаю. Надеюсь, он сможет сделать самое главное... Да и в «Брентфорде» мне все нравится.
Тогда последний вопрос.
Я получил бан на 7 суток с формулировкой "За оскорбление модераторов" , посмотрите мой последний удаленный перед баном пост. Как я мог иметь намерение оскорбить модераторов, если я даже не знал кто поставил мне дизлайки? ...
Тогда последний вопрос.
Я получил бан на 7 суток с формулировкой "За оскорбление модераторов" , посмотрите мой последний удаленный перед баном пост. Как я мог иметь намерение оскорбить модераторов, если я даже не знал кто поставил мне дизлайки? ...
1. Да, может.
2. Нет, не может.
1. Да, может.
2. Нет, не может.