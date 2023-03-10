Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тренер «Брентфорда» оценил возможность своего перехода в «Тоттенхэм»

10 марта 2023, 19:24

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о возможном продолжении карьеры в «Тоттенхэме». По слухам, нынешний наставник «шпор» Антонио Конте может покинуть команду.

Во-первых у них есть замечательный тренер, работу которого я уже долгое время изучаю. Надеюсь, он сможет сделать самое главное... Да и в «Брентфорде» мне все нравится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиИндзаги могут уволить из «Интера»
Сегодня, 12:44
Гальтье: «Я тренер, который будет бороться вместе с командой»
Сегодня, 08:39
Живучий Роджерс и Конте в опасности. Близкие к увольнению в АПЛ
Сегодня, 00:34Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии2
СлухиКонте может сменить Моуриньо в «Роме»
Вчера, 09:40
Рулевой «Ноттингем Форест» высказался о возможной работе в «Тоттенхэме»
10 марта
СлухиЭкс-тренер Катара может возглавить соперника сборной России
10 марта
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
10 марта в 21:50
Повышения тренер явно заслужил.
Futurista
Futurista ответ Joseph Dredd (раскрыть)
10 марта в 19:51
Спасибо за ответ...
Тогда последний вопрос.
Я получил бан на 7 суток с формулировкой "За оскорбление модераторов" , посмотрите мой последний удаленный перед баном пост. Как я мог иметь намерение оскорбить модераторов, если я даже не знал кто поставил мне дизлайки? ...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
10 марта в 19:41
Здравствуйте.

1. Да, может.

2. Нет, не может.
Варвар7
Варвар7
10 марта в 19:37
Правильно сказал Франк , какой смысл обсуждать ситуацию, если в команде есть тренер.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 