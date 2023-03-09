Игроки и персонал «Тоттенхэма» просят Почеттино вернуться в клуб

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вчера, 21:34

может возглавить «Тоттенхэм».

Нынешний наставник команды Антонио Конте, вероятно, покинет команду по окончании текущего сезона. Футболисты коллектива скучают по атакующему стилю аргентинца, а также считают, что развитие игроков остается без должного внимания.

Некоторые футболисты и сотрудники «шпор» просили специалиста вернуться в клуб. Руководство «шпор» в этом плане пока что не пришло к единому мнению: с Почеттино боссы клуба сохранили хорошие отношения, однако у них остаются сомнения в целесообразности его возвращения.

Ранее сообщалось, что и сам рулевой хотел бы работать в «Тоттенхэме».