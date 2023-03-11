Конте может сменить Моуриньо в «Роме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может возглавить «Рому». Об этом сообщил журналист Кристиан Рекалькати.
По информации, стороны уже были близки к сотрудничеству несколько лет назад. Итальянец неоднократно намекал на уход из английского клуба. Положение Жозе Моуриньо в «Роме» также не очень стабильное.
Не скажу что Рома сейчас слаба, но состав явно требует усиления во всех линиях кроме вратарской (хотя и Патрисиу уже не молодой).
Нападение вроде тоже хорошее по именам там и Дибала, и Абрахам, и Белотти, но как-то слабовато они реализуют свои моменты.
Также считаю, что у римлян слабовата полузащита, только Кристанте и Пеллегрини можно выделить на фоне остальных, и то Лоренцо часто травмируется.
Так что мало заполучить Конте нужно еще и хорошенечко потратиться на трансферы.
Не скажу что Рома сейчас слаба, но состав явно требует усиления во всех линиях кроме вратарской (хотя и Патрисиу уже не молодой).
Нападение вроде тоже хорошее по именам там и Дибала, и Абрахам, и Белотти, но как-то слабовато они реализуют свои моменты.
Также считаю, что у римлян слабовата полузащита, только Кристанте и Пеллегрини можно выделить на фоне остальных, и то Лоренцо часто травмируется.
Так что мало заполучить Конте нужно еще и хорошенечко потратиться на трансферы.