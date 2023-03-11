Конте может сменить Моуриньо в «Роме»

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вчера, 09:40

Главный тренер «Тоттенхэма» может возглавить «Рому». Об этом сообщил журналист Кристиан Рекалькати.

По информации, стороны уже были близки к сотрудничеству несколько лет назад. Итальянец неоднократно намекал на уход из английского клуба. Положение в «Роме» также не очень стабильное.