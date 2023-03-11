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Конте может сменить Моуриньо в «Роме»

вчера, 09:40

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может возглавить «Рому». Об этом сообщил журналист Кристиан Рекалькати.

По информации, стороны уже были близки к сотрудничеству несколько лет назад. Итальянец неоднократно намекал на уход из английского клуба. Положение Жозе Моуриньо в «Роме» также не очень стабильное.

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Все комментарии
Antonio Antonio
Antonio Antonio
сегодня в 07:28
Моуриньо заскучал в Риме? Только этим могу объяснить глупые слухи.Рома аналогична Тоттенхему.Кто- то ранее писал про слабость состава.Я соглашусь.Состав неплохой,но никак ни самый лучший.По- моему Моур выжимает максимум из римлян Я давно не помню,чтобы форма сначала выиграла один Еврокубок,а теперь почти вышла в четвертьфинал . Ну уйдет Моур? Другой тренер лучше будет? Не думаю Будут также барахтаться между 5-7 местом.Это их потолок
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:27, ред.
Жозе тоже любитель шопинга, так что у Конте будут те же условия что и у Жозе, но Конте будет об этом знать.
В Тоттенхэме Конте тоже скорее всего предполагал что больших трансферов ждать не стоит, но у него не всегда получается.
Тут скорее всего безвыходность Конте и Ромы, а Рому такое ощущение что Жозе сам хочет покинуть.
112910415
112910415
вчера в 14:42
броуновское движение ...
однажды повезёт, конечно
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:26
Конте специалист только для внутренней кухни в ерокубках он нулевой, если только Рома будет ставку на скудетто, то сойдет.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:10
ТТХ вроде посильней Ромы смысл уходить
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:46, ред.
Ну начнем с того, что Рома не сможет удовлетворить запросы Конте, который всегда требует больших трансферов.

Не скажу что Рома сейчас слаба, но состав явно требует усиления во всех линиях кроме вратарской (хотя и Патрисиу уже не молодой).

Нападение вроде тоже хорошее по именам там и Дибала, и Абрахам, и Белотти, но как-то слабовато они реализуют свои моменты.

Также считаю, что у римлян слабовата полузащита, только Кристанте и Пеллегрини можно выделить на фоне остальных, и то Лоренцо часто травмируется.

Так что мало заполучить Конте нужно еще и хорошенечко потратиться на трансферы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:39
Для Конте это будет очередной вызов, если он конечно согласится
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:30
Непонятно только одно зачем Конте нужна Рома?.... пока не все так плохо у него и в АПЛ
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:54, ред.
Я представляю сколько теперь к лету будет такого инсайда.
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