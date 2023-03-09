Энрике может стать новым тренером одного из топ-клубов Англии

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вчера, 20:34

Экс-тренер сборной Испании может возглавить «Тоттенхэм».

Председатель совета директоров Дэниел Леви дал задание спортивному директору Фабио Паратичи составить список наставников, которые могут прийти в том случае, если покинет команду. Задание, вероятно, будет выполнено в этом месяце. По слухам, Энрике будет находиться во главе этого перечня.

Другими кандидатами являются Оливер Глазнер из «Айнтрахта», Рубен Аморим из «Спортинга» и из «Наполи». Маурисио Почеттино вряд ли вернется в лондонский коллектив.