Энрике может стать новым тренером одного из топ-клубов Англии

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм».
Председатель совета директоров Дэниел Леви дал задание спортивному директору Фабио Паратичи составить список наставников, которые могут прийти в том случае, если Антонио Конте покинет команду. Задание, вероятно, будет выполнено в этом месяце. По слухам, Энрике будет находиться во главе этого перечня.
Другими кандидатами являются Оливер Глазнер из «Айнтрахта», Рубен Аморим из «Спортинга» и Лучано Спаллетти из «Наполи». Маурисио Почеттино вряд ли вернется в лондонский коллектив.
На мой непрофессиональный взгляд, Энрике самый переоцененный тренер современности , возможно лучший среди физруков, НО...
На Спалетти я бы посмотрел в АПЛ. Многие восхищаются Гвардиолой, Нагельсманном. Чуть раньше - Моуриньо, Бьелсой…. А между тем итальянский лысый шарлатан помимо того, что ведёт Наполи к историческому чемпионству, очень многое дал современному футболу. Вспомнить хотя бы ложную девятку, которую впервые на постоянной основе стал практиковать в Роме с Тотти.... НО... надеюсь, Наполи не отпустит Спала- уж очень здорово у него там получается, одно удовольствие за ними наблюдать (у него и Зенит до прихода Халка с Витцелем в шикарный футбол играл....).
На мой непрофессиональный взгляд, Энрике самый переоцененный тренер современности , возможно лучший среди физруков, НО...
На Спалетти я бы посмотрел в АПЛ. Многие восхищаются Гвардиолой, Нагельсманном. Чуть раньше - Моуриньо, Бьелсой…. А между тем итальянский лысый шарлатан помимо того, что ведёт Наполи к историческому чемпионству, очень многое дал современному футболу. Вспомнить хотя бы ложную девятку, которую впервые на постоянной основе стал практиковать в Роме с Тотти.... НО... надеюсь, Наполи не отпустит Спала- уж очень здорово у него там получается, одно удовольствие за ними наблюдать (у него и Зенит до прихода Халка с Витцелем в шикарный футбол играл....).