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Энрике может стать новым тренером одного из топ-клубов Англии

вчера, 20:34

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм».

Председатель совета директоров Дэниел Леви дал задание спортивному директору Фабио Паратичи составить список наставников, которые могут прийти в том случае, если Антонио Конте покинет команду. Задание, вероятно, будет выполнено в этом месяце. По слухам, Энрике будет находиться во главе этого перечня.

Другими кандидатами являются Оливер Глазнер из «Айнтрахта», Рубен Аморим из «Спортинга» и Лучано Спаллетти из «Наполи». Маурисио Почеттино вряд ли вернется в лондонский коллектив.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
вчера в 22:15
После Абаскаля, хочу посмотреть на лысенького в Спартаке, а что а вдруг...
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:58
С составом под Конте играть в футбол Энрике это прям сильно....

На мой непрофессиональный взгляд, Энрике самый переоцененный тренер современности , возможно лучший среди физруков, НО...

На Спалетти я бы посмотрел в АПЛ. Многие восхищаются Гвардиолой, Нагельсманном. Чуть раньше - Моуриньо, Бьелсой…. А между тем итальянский лысый шарлатан помимо того, что ведёт Наполи к историческому чемпионству, очень многое дал современному футболу. Вспомнить хотя бы ложную девятку, которую впервые на постоянной основе стал практиковать в Роме с Тотти.... НО... надеюсь, Наполи не отпустит Спала- уж очень здорово у него там получается, одно удовольствие за ними наблюдать (у него и Зенит до прихода Халка с Витцелем в шикарный футбол играл....).
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