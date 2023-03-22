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Сербия — Литва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:30
Сербия — Литва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Сербия — Литва, который состоится 24 марта 2023 года

Сербия

Сборная Сербии показывала хороший футбол в атаке на чемпионате мира в Катаре 2022, но безобразная игра в обороне не позволила команде выйти из группы. Сейчас коллектив начинает новый пусть отбора к Евро 2024 и в первом матче имеет хорошие шансы добиться победы с потенциальным аутсайдером группы. Матч обещает быть интересным даже несмотря на большое преимущество хозяев.

26 января сборная Сербии обыграла на выезде США в товарищеском матче (2:1), а второго декабря уступила Швейцарии (2:3) на ЧМ 2022.

Литва

Сборная Литвы считается предполагаемым аутсайдером в этой группы и мало кто верит, что коллектив сможет побороться на равных с более сильными соперниками. Тем не менее, перед стартом отбора у всех шансы равны и поединок начинает со счета (0:0). Тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов, ведь в последних десяти матчах сборная забила лишь четыре мяча.

16 ноября на кубке Балтики сборная Литвы проиграла по пенальти Исландии (0:1), а 20 числа уступила Эстонии (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Сербия – 1.09
  • Ничья – 9.5
  • Победит Литва – 27

Статистика

  • Литва проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей Сербии завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Сербия выиграла четыре последних матчей с Литвой
  • Четыре из пяти последних матчей Сербии и Литвы закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Сербии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Сербы гораздо сильнее своего соперника и на своем стадионе смогут добиться уверенной и крупной победы.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:27
Букмекеры тут даже не пытаются сделать какой-то вид интриги, и выставляют на сербов почти нулевой коэффициент. Вот собственно и можно тут присмотреться к варианту минусовой форы на хозяев. В пару мячей сербы наверняка смогут тут оформить викторию, ну а дальше уже как пойдет. Вот собственно и остановлюсь на варианте ставки: Фора(-2) на Сербию. Как минимум на возврат такой вариант вырулить должен.
Гость
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