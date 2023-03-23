Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Швеция – Бельгия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:31
Швеция – Бельгия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швеция – Бельгия, который состоится 24 марта 2023 года

Швеция

Сборная Швеции пропустила прошлый чемпионат мира в Катаре, что разумеется, расстроило болельщиков. Теперь «викинги» будут пытаться пробиться через отбор Евро 2024 и учитывая классный подбор футболистов у коллектива есть все шансы это сделать. Матч против сборной Бельгии очень важен для хозяев, ведь в случае победы она сразу завладеет преимуществом в группе и сможет увереннее выступать в следующих турах.

09 января сборная Швеции обыграла Финляндию (2:0), а 12 числа Исландию (2:1) в двух последних товарищеских матчах.

Бельгия

В сборной Бельгии назревает постепенная смена поколений, а с недавнего времени ее главным тренером является многим известный Доменико Тедеско. Теперь именно этот специалист должен преобразить звездный состав. В игре со Швецией можно будет увидеть нынешнее состояние бронзового призера ЧМ 2018 в своей новой истории, а сам матч обещает быть интересным и напряженным.

1 декабря Бельгия не смогла выиграть у Хорватии (0:0), а 27 ноября уступила команде Марокко (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Швеция – 3.4
  • Ничья – 3.4
  • Победит Бельгия – 2.2

Статистика

  • Швеция не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • Бельгия выиграла только четыре поединка из десяти последних поединков
  • Сборная Швеции проиграла три последних матча бельгийцам

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч будет примерно равным и интересным, что повлечет за собой большое количество забитых мячей.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:42
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют в этой игре. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 