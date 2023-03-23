Швеция – Бельгия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швеция – Бельгия, который состоится 24 марта 2023 года

Швеция

Сборная Швеции пропустила прошлый чемпионат мира в Катаре, что разумеется, расстроило болельщиков. Теперь «викинги» будут пытаться пробиться через отбор Евро 2024 и учитывая классный подбор футболистов у коллектива есть все шансы это сделать. Матч против сборной Бельгии очень важен для хозяев, ведь в случае победы она сразу завладеет преимуществом в группе и сможет увереннее выступать в следующих турах.

09 января сборная Швеции обыграла Финляндию (2:0), а 12 числа Исландию (2:1) в двух последних товарищеских матчах.

Бельгия

В сборной Бельгии назревает постепенная смена поколений, а с недавнего времени ее главным тренером является многим известный Доменико Тедеско. Теперь именно этот специалист должен преобразить звездный состав. В игре со Швецией можно будет увидеть нынешнее состояние бронзового призера ЧМ 2018 в своей новой истории, а сам матч обещает быть интересным и напряженным.

1 декабря Бельгия не смогла выиграть у Хорватии (0:0), а 27 ноября уступила команде Марокко (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 3.4

Ничья – 3.4

Победит Бельгия – 2.2

Статистика

Швеция не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Бельгия выиграла только четыре поединка из десяти последних поединков

Сборная Швеции проиграла три последних матча бельгийцам

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч будет примерно равным и интересным, что повлечет за собой большое количество забитых мячей.