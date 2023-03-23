Швеция – Бельгия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швеция – Бельгия, который состоится 24 марта 2023 года
Швеция
Сборная Швеции пропустила прошлый чемпионат мира в Катаре, что разумеется, расстроило болельщиков. Теперь «викинги» будут пытаться пробиться через отбор Евро 2024 и учитывая классный подбор футболистов у коллектива есть все шансы это сделать. Матч против сборной Бельгии очень важен для хозяев, ведь в случае победы она сразу завладеет преимуществом в группе и сможет увереннее выступать в следующих турах.
09 января сборная Швеции обыграла Финляндию (2:0), а 12 числа Исландию (2:1) в двух последних товарищеских матчах.
Бельгия
В сборной Бельгии назревает постепенная смена поколений, а с недавнего времени ее главным тренером является многим известный Доменико Тедеско. Теперь именно этот специалист должен преобразить звездный состав. В игре со Швецией можно будет увидеть нынешнее состояние бронзового призера ЧМ 2018 в своей новой истории, а сам матч обещает быть интересным и напряженным.
1 декабря Бельгия не смогла выиграть у Хорватии (0:0), а 27 ноября уступила команде Марокко (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швеция – 3.4
- Ничья – 3.4
- Победит Бельгия – 2.2
Статистика
- Швеция не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Бельгия выиграла только четыре поединка из десяти последних поединков
- Сборная Швеции проиграла три последних матча бельгийцам
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч будет примерно равным и интересным, что повлечет за собой большое количество забитых мячей.