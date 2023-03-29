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«Кристал Пэлас» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:46
«Кристал Пэлас» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Лестер», который состоится 1 апреля 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» в новом году ещё не выигрывали. Безвыигрышная серия команды насчитывает тринадцать футбольных поединков к ряду. На стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне «орлы» принимают «Лестер», у которых дела идут не лучше. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Кристал Пэлас» за последнее время. С одинаковым счётом 0:1 «стекольщики» уступили «вилланам», «горожанам» Манчестера и «чайкам».

19 марта «канониры» принимали дома «орлов». Со счётом 4:1 «Арсенал» одержал уверенную победу над командой «Кристал Пэлас».

«Лестер»

В шести матчах подряд «Лестер» не радует своих болельщиков победами. Одно очко отделяет команду от зоны вылета. В недавних матчах «лисы» проиграли, но оппонентами «синих» были серьёзные соперники. «Красные дьяволы» из Манчестера, «канониры» и «пенсионеры» обыграли «Лестер». В позапрошлом туре чемпионата Англии на своём поле «лисы» с разницей в пару мячей потерпели поражение от «Челси».

18 марта в Брентфорде «синие» разошлись миром с местными «пчёлами» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кристал Пэлас» – 2.55
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Лестер» – 2.90
  • Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 5.05
  • Обе забьют — нет – 1.93
  • Обе забьют — да – 1.91
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи команд из пяти последних
  • В пяти футбольных поединках из десяти крайних «стекольщики» проиграли
  • «Лисы» уступили из десяти игр также в пяти встречах.

Прогноз

«Лестер» проиграл «Арсеналу» с минимальным счётом, а «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «канониров» с большим счётом. Можно сделать вывод, что «лисы» находятся в чуть лучшей форме, чем «орлы». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.54 на то, что «Лестер» не проиграет.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк лестер
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 19:11
В последнее время обе команды в АПЛ играют ужасно. Но вот статистика личных встреч на стороне Лестера. Футболисты Кристал Пэлас не могут взять верх над данным соперником уже на протяжении семи очных поединков. И лишь в одном из них "лисы" пропустили больше гола. Вот и сейчас в один точный удар хозяев я вполне верю, да и даже в минимальную победу тоже. А вот два или более голов от подопечных Роя Ходжсона не жду. Поэтому заиграю ставочку на ИТМ (1,5) хозяев, которые в последний раз в рамках АПЛ забивали хотя бы дважды аж в декабре.
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