«Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Тоттенхэм», который состоится 3 апреля 2023 года
«Эвертон»
Пятнадцатое место занимают «синие» в чемпионате Англии на данный момент. Вспомним недавние матчи с участием «мерсисайдцев». В 26-ом туре Премьер-лиги «лесники» принимали «ирисок» из Ливерпуля. «Скаузеры» раскатали ничью со счётом 2:2 с «Ноттингемом». С минимальным счётом «Эвертон» выиграл «пчёл» из Брентфорда в позапрошлом туре чемпионата. Единственный победный гол забил МакНил уже на первой минуте матча.
В Лондоне 18 марта «Эвертон» разошёлся миром с «Челси» (2:2).
«Тоттенхэм»
«Шпоры» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «лилово-белых». В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов с общим счётом 0:1 по сумме двух встреч «Тоттенхэм» уступил «Милану». С разницей в пару голов «шпоры» взяли верх над «лесниками» в 27-ом туре Премьер-лиги. В крайней встрече «лилово-белых» с «ирисками» лондонская команда обыграла своего оппонента (2:0).
Со счётом 3:3 завершилась игра прошлого тура со «святыми» из Саутгемптона.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 3.40
- Ничья – 3.35
- Победит «Тоттенхэм» – 2.24
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 4.10
- Обе забьют — нет – 1.95
- Обе забьют — да – 1.89
- Тотал голов больше 3.5 голов – 3.55
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.27
Статистика
- Из десяти крайних матчей «ириски» проиграли в пяти поединках
- «Шпоры» уступили в четырёх встречах из десяти последних
- Исходом больше 3.5 голов завершились три личных матча команд из пяти крайних.
Прогноз
Учитывая статистику, как личных матчей команд, так и недавних футбольных встреч, предлагаем сделать ставку на тотал. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на тотал больше 3.5 голов за матч.