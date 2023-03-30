«Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Тоттенхэм», который состоится 3 апреля 2023 года

«Эвертон»

Пятнадцатое место занимают «синие» в чемпионате Англии на данный момент. Вспомним недавние матчи с участием «мерсисайдцев». В 26-ом туре Премьер-лиги «лесники» принимали «ирисок» из Ливерпуля. «Скаузеры» раскатали ничью со счётом 2:2 с «Ноттингемом». С минимальным счётом «Эвертон» выиграл «пчёл» из Брентфорда в позапрошлом туре чемпионата. Единственный победный гол забил МакНил уже на первой минуте матча.

В Лондоне 18 марта «Эвертон» разошёлся миром с «Челси» (2:2).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «лилово-белых». В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов с общим счётом 0:1 по сумме двух встреч «Тоттенхэм» уступил «Милану». С разницей в пару голов «шпоры» взяли верх над «лесниками» в 27-ом туре Премьер-лиги. В крайней встрече «лилово-белых» с «ирисками» лондонская команда обыграла своего оппонента (2:0).

Со счётом 3:3 завершилась игра прошлого тура со «святыми» из Саутгемптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 3.40

Ничья – 3.35

Победит «Тоттенхэм» – 2.24

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 3.5 голов – 3.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.27

Статистика

Из десяти крайних матчей «ириски» проиграли в пяти поединках

«Шпоры» уступили в четырёх встречах из десяти последних

Исходом больше 3.5 голов завершились три личных матча команд из пяти крайних.

Прогноз

Учитывая статистику, как личных матчей команд, так и недавних футбольных встреч, предлагаем сделать ставку на тотал. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на тотал больше 3.5 голов за матч.