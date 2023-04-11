«Манчестер Сити» – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария», который состоится 11 апреля 2023 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы начинают свой серьезный очередной путь в плей-офф за трофеем, который им так и не удавалось выиграть. На этот раз соперником «Манчестер Сити» станет один из фаворитов турнира «Бавария», а это противостояние называют самым интересным и непредсказуемым среди остальных. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до шести пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше.

8 апреля «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (4:1), а первого числа с тем же счетом на своем поле оказался сильнее «Ливерпуля» (4:1).

«Бавария»

У Томаса Тухеля было не так много времени изменить команду под свой стиль игры, но уже в этом матче можно будет посмотреть на его наработки. «Бавария» не является фаворитом в этой встрече, что случается очень редко, а потому будет интересно посмотреть на мюнхенских футболистов, которые возможно будут меньше владеть мячом. В Бундеслиге коллектив занимает первое место и опережает «Боруссию» Дортмунд на два пункта.

8 апреля «Бавария» обыграла на выезде «Фрайбург» в рамках чемпионата Германии, а четвертого числа уступила тому же сопернику в кубке страны (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.75

Ничья – 4.05

Победит «Бавария» – 4.85

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл восемь последних матчей подряд во всех турнирах

«Бавария» проиграла два поединка из десяти последних на выезде при семи победах

«Манчестер Сити» выиграл три из четырех последних матчей с «Баварией» (включая товарищеские)

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Английскому клубу отдают предпочтение, но у подопечных Гвардиолы может пойти что-то не так и тогда немецкий клуб накажет соперника за ошибки.