«Манчестер Сити» – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария», который состоится 11 апреля 2023 года
«Манчестер Сити»
«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы начинают свой серьезный очередной путь в плей-офф за трофеем, который им так и не удавалось выиграть. На этот раз соперником «Манчестер Сити» станет один из фаворитов турнира «Бавария», а это противостояние называют самым интересным и непредсказуемым среди остальных. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до шести пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше.
8 апреля «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (4:1), а первого числа с тем же счетом на своем поле оказался сильнее «Ливерпуля» (4:1).
«Бавария»
У Томаса Тухеля было не так много времени изменить команду под свой стиль игры, но уже в этом матче можно будет посмотреть на его наработки. «Бавария» не является фаворитом в этой встрече, что случается очень редко, а потому будет интересно посмотреть на мюнхенских футболистов, которые возможно будут меньше владеть мячом. В Бундеслиге коллектив занимает первое место и опережает «Боруссию» Дортмунд на два пункта.
8 апреля «Бавария» обыграла на выезде «Фрайбург» в рамках чемпионата Германии, а четвертого числа уступила тому же сопернику в кубке страны (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.75
- Ничья – 4.05
- Победит «Бавария» – 4.85
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл восемь последних матчей подряд во всех турнирах
- «Бавария» проиграла два поединка из десяти последних на выезде при семи победах
- «Манчестер Сити» выиграл три из четырех последних матчей с «Баварией» (включая товарищеские)
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Английскому клубу отдают предпочтение, но у подопечных Гвардиолы может пойти что-то не так и тогда немецкий клуб накажет соперника за ошибки.