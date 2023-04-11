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«Манчестер Сити» – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:15
«Манчестер Сити» – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария», который состоится 11 апреля 2023 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы начинают свой серьезный очередной путь в плей-офф за трофеем, который им так и не удавалось выиграть. На этот раз соперником «Манчестер Сити» станет один из фаворитов турнира «Бавария», а это противостояние называют самым интересным и непредсказуемым среди остальных. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до шести пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше.

8 апреля «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (4:1), а первого числа с тем же счетом на своем поле оказался сильнее «Ливерпуля» (4:1).

«Бавария»

У Томаса Тухеля было не так много времени изменить команду под свой стиль игры, но уже в этом матче можно будет посмотреть на его наработки. «Бавария» не является фаворитом в этой встрече, что случается очень редко, а потому будет интересно посмотреть на мюнхенских футболистов, которые возможно будут меньше владеть мячом. В Бундеслиге коллектив занимает первое место и опережает «Боруссию» Дортмунд на два пункта.

8 апреля «Бавария» обыграла на выезде «Фрайбург» в рамках чемпионата Германии, а четвертого числа уступила тому же сопернику в кубке страны (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» – 1.75
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Бавария» – 4.85

Статистика

  • «Манчестер Сити» выиграл восемь последних матчей подряд во всех турнирах
  • «Бавария» проиграла два поединка из десяти последних на выезде при семи победах
  • «Манчестер Сити» выиграл три из четырех последних матчей с «Баварией» (включая товарищеские)
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Английскому клубу отдают предпочтение, но у подопечных Гвардиолы может пойти что-то не так и тогда немецкий клуб накажет соперника за ошибки.

Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 11:06
Поединок крайне важен. Тот, кто первым ошибется, может поплатиться выходом в полуфинал, поэтому я хочу поставить на раскачку и осторожный футбол в первом тайме. Гвардиола, уже не раз с Манчестер Сити в ЛЧ наступал на грабли, для него отношение в данному поединку, да еще и на своем поле, максимальное. Тухелю есть что доказывать в Мюнхене теперь, + у него есть уверенность и личка против Пэпа, немец может и выжидать. Здесь в двух матчах жду упорную борьбу.
Гость
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