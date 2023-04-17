«Наполи» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Наполи» – «Милан», который состоится 18 апреля 2023 года

«Наполи»

Безоговорочный фаворит Серии А сейчас переживает небольшой спад в результатах и даже проиграл первый матч «Милану» в Лиге чемпионов. Тем не менее, команда собирается взять реванш уже на своем стадионе и поэтому в чемпионате выставила полурезервный состав на выходных. Противостояние обещает быть интересным, ведь именно в нем из остальных четвертьфиналов больше всего интриги.

15 апреля «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а 12 числа на выезде минимально уступил «Милану» в Лиге чемпионов (0:1).

«Милан»

«Милан» проводит неоднозначный сезон и сейчас команде важно закрепиться в первой четверке Серии А, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. На данный момент «красно-черные» занимают четвертое место с 53 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. В ответной встрече с «Наполи» гостям придется гораздо больше времени уделять обороне и искать моменты в контратаках.

15 апреля «Милан» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), а ранее обыграл «Наполи» в Лиге чемпионов (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.73

Ничья – 3.6

Победит «Милан» – 5

Статистика

«Наполи» выиграл только один матч из последних четырех во всех турнирах

«Милан» одержал лишь три победы из десяти последних на выезде

«Наполи» проиграл три из пяти последних встреч «Милану» при двух победах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Неаполитанцы на своем поле наверняка будут иметь большое преимущество и смогут одержать победу в 1-2 мяча в основное время.