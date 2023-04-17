«Севилья» -«Манчестер Юнайтед» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Севилья» -«Манчестер Юнайтед», который состоится 20 апреля 2023 года

«Севилья»

Еще за 15 минут до финального свистка «Севилья» безнадежно проигрывала на выезде в первом матче, но в концовке поединка смогла сровнять счет и вернуть максимальную интригу в противостояние с «Манчестер Юнайтед». В чемпионате Испании коллективу вероятнее всего удастся сохранить свое место, ведь сейчас он имеет в активе 35 баллов и занимает уже 12 место, поэтому может сосредоточиться на ответной встрече на своем стадионе.

16 апреля «Севилья» смогла обыграть на выезде «Валенсию» (2:0), а 13 апреля сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» вряд ли могут быть довольны результатом первого матча и теперь тренерскому штабу нужно правильно настроить команду на ответную встречу. Обе команды достойны полуфинала, но ком-то придется покинуть турнир. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает третье место с 59 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта.

16 апреля «Манчестер Юнайтед» обыграл в рамках АПЛ «Ноттингем Форест» (2:0), а 13 числа сыграл вничью с «Севильей» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 3.45

Ничья – 3.6

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.05

Статистика

«Севилья» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Севилья» выиграла три из пяти последних поединков с «красными дьяволами»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Английский клуб выглядел лучше в первом матче, а упустил удачу в большей степени из-за ряда случайностей. Прогнозируем победу гостей и их проход в полуфинал Лиги Европы.