«Брага» – «Портимоненсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Брага» – «Портимоненсе», который состоится 28 апреля 2023 года

«Брага»

«Оружейники» на данный момент в чемпионате Португалии занимают третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Браги». Два месяца «Воины Минью» не проигрывают своим соперникам. 16 апреля «архиепископы» с минимальным счётом обыграли команду «Жил Висенте» в матче 28-го тура чемпионата Португалии. На выезде «Брага» взяла верх над футбольным клубом «Каса Пиа» в позапрошлом туре Примейра-лиги.

В ответной полуфинальной игре Кубка Португалии «Брага» сыграла вничью с «Насьоналем» (2:2). За счёт победы в первой игре «оружейники» вышли в финал.

«Портимоненсе»

«Чёрно-белые» в Примейра-лиге находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 27-го тура чемпионата с клубом «Риу Аве» (2:2). «Портимоненсе» уступал в два гола, но сумел сравнять счёт в матче, забив пару голов под конец поединка. Дублем за «чёрно-белых» отличился бразильский нападающий Велинтон Жуниор. С минимальным счётом на выезде «Портимоненсе» взял верх над «Эшторилом».

На прошлых выходных со счётом 1:0 «чёрно-белые» выиграли у «Жил Висенте».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага» – 1.25

Ничья – 5.80

Победит «Портимоненсе» – 11.00

Победит «Брага» с форой -1.5 – 1.74

Обе забьют — нет – 1.67

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за матч

В четырёх играх из пяти последних «Брага» обыграла своих оппонентов

«Чёрно-белые» из пяти крайних поединков выиграли в двух.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Браги» с форой -1.5 гола коэффициент 1.74. «Оружейники» демонстрируют неплохую игру в последнее время и с разницей в пару мячей обыграют дома «чёрно-белых».