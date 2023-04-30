«Вальядолид» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вальядолид» – «Атлетико», который состоится 30 апреля 2023 года

«Вальядолид»

«Бело-фиолетовые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимают четырнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Вальядолида» за последнее время. На выезде в матче 29-го тура Примеры с разницей в один мяч «Пусела» обыграла «Вильярреал». С минимальным счётом «бело-фиолетовые» взяли верх над «жирондинцами» в позапрошлом туре чемпионата Испании.

27 апреля в Валенсии «Пусела» со счётом 1:2 проиграла местным «летучим мышам».

«Атлетико»

«Матрасники» в турнирной таблице Ла Лиги входят в тройку самых сильных команд на сегодняшний день. Вспомним недавние матчи мадридской команды, чтобы оценить шансы «красно-белых» в предстоящей игре с «Вальядолидом». В один мяч «индейцы» обыграли дома «Альмерию» в игре 29-го тура Примеры. «Барселона» дома взяла верх над «Атлетико» с минимальным счётом в матче позапрошлого тура.

На своём поле «матрасники» принимали дома «Мальорку». Пропустив первыми, «красно-белые» выиграли со счётом 3:1 «островитян».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 5.60

Ничья – 4.10

Победит «Атлетико» – 1.62

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 2.57

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 гола – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.01

Статистика

Четыре очных встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Две победы одержали «бело-фиолетовые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «матрасники» выиграли в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Атлетико» коэффициент 1.61. В будущей игре гости одержат уверенную победу. «Матрасники» вполне ещё могут побороться за второе место.