«Мальорка» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Атлетик», который состоится 1 мая 2023 года
«Мальорка»
В турнирной таблице чемпионата Испании «Мальорка» занимает двенадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «островитян», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «басками». С минимальным счётом «киноварные» взяли верх над «Сельтой» в матче 29-го тура Ла Лиги. На своём поле с разницей в пару голов «красно-чёрные» одержали победу над «Хетафе».
В матче 31-го тура «Мальорка» со счётом 1:3 потерпела поражение на выезде от мадридского «Атлетико».
«Атлетик»
«Баски» в чемпионате находятся на седьмом месте на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков «львов» за последнее время. «Красно-белые» на своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, одержали победу над командой «Реал Сосьедад». С разницей в один мяч в гостях «Атлетик» обыграл «Альмерию» в матче позапрошлого тура чемпионата.
На своём поле 27 апреля «Севилья» выиграла «басков» на их поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мальорка» – 3.60
- Ничья – 3.05
- Победит «Атлетик» – 2.30
- Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 4.70
- Обе забьют — нет – 1.57
- Обе забьют — да – 2.36
- Тотал голов больше 1.5 гола – 1.60
- Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.29
Статистика
- Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В двух футбольных поединках из пяти крайних «островитяне» одержали победы
- Из пяти последних матчей «львы» обыграли своих соперников в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Атлетик» коэффициент 2.30. Не без труда, но гости возьмут верх над «киноварными» в предстоящем матче.