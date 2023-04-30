«Мальорка» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Атлетик», который состоится 1 мая 2023 года

«Мальорка»

В турнирной таблице чемпионата Испании «Мальорка» занимает двенадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «островитян», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «басками». С минимальным счётом «киноварные» взяли верх над «Сельтой» в матче 29-го тура Ла Лиги. На своём поле с разницей в пару голов «красно-чёрные» одержали победу над «Хетафе».

В матче 31-го тура «Мальорка» со счётом 1:3 потерпела поражение на выезде от мадридского «Атлетико».

«Атлетик»

«Баски» в чемпионате находятся на седьмом месте на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков «львов» за последнее время. «Красно-белые» на своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, одержали победу над командой «Реал Сосьедад». С разницей в один мяч в гостях «Атлетик» обыграл «Альмерию» в матче позапрошлого тура чемпионата.

На своём поле 27 апреля «Севилья» выиграла «басков» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 3.60

Ничья – 3.05

Победит «Атлетик» – 2.30

Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.57

Обе забьют — да – 2.36

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.60

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.29

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти крайних «островитяне» одержали победы

Из пяти последних матчей «львы» обыграли своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Атлетик» коэффициент 2.30. Не без труда, но гости возьмут верх над «киноварными» в предстоящем матче.