Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Мальорка» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:54
«Мальорка» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Атлетик», который состоится 1 мая 2023 года

«Мальорка»

В турнирной таблице чемпионата Испании «Мальорка» занимает двенадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «островитян», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «басками». С минимальным счётом «киноварные» взяли верх над «Сельтой» в матче 29-го тура Ла Лиги. На своём поле с разницей в пару голов «красно-чёрные» одержали победу над «Хетафе».

В матче 31-го тура «Мальорка» со счётом 1:3 потерпела поражение на выезде от мадридского «Атлетико».

«Атлетик»

«Баски» в чемпионате находятся на седьмом месте на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков «львов» за последнее время. «Красно-белые» на своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, одержали победу над командой «Реал Сосьедад». С разницей в один мяч в гостях «Атлетик» обыграл «Альмерию» в матче позапрошлого тура чемпионата.

На своём поле 27 апреля «Севилья» выиграла «басков» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мальорка» – 3.60
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Атлетик» – 2.30
  • Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 4.70
  • Обе забьют — нет – 1.57
  • Обе забьют — да – 2.36
  • Тотал голов больше 1.5 гола – 1.60
  • Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.29

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В двух футбольных поединках из пяти крайних «островитяне» одержали победы
  • Из пяти последних матчей «львы» обыграли своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Атлетик» коэффициент 2.30. Не без труда, но гости возьмут верх над «киноварными» в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк атлетик
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 15:43
Мальорка по ряду факторов имеет небольшое преимущество перед данным противостоянием. Во-первых, любому сопернику приходится очень тяжело на Балеарских островах и Атлетик не является исключением. За последние десять приездов на острова у басков всего две победы (одна в кубке). Во-вторых, Атлетик провел свой матч чемпионата против Севильи на день позже и это в плотном графике в концовке сезона может иметь ключевое значение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 