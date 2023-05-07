Медийная футбольная лига 2023

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вчера, 11:36

Правила проведение матча в медийной футбольной лиги:

Матч состоит из 2 таймов по 25 минут чистого времени, обратные замены разрешены. Тайм/матч считается завершённым, когда после окончания «чистого» игрового времени (0:00 на табло обратного отсчета) мяч впервые выходит из игры:

через боковую линию; через линию ворот (за исключением углового удара); в связи с положением «вне игры».

Другие остановки игры не являются причиной для окончания тайма/матча.



Тайм-аут, каждая команда имеет право на использование одного минутного тайм-аута в каждом из таймов матча. Для использования тайм-аута представителю команды необходимо поставить в известность резервного судью и дождаться соответствующего сигнала от главного судьи. Команда может использовать тайм-аут исключительно в момент остановки игры, на своём мяче.



Положения «вне игры» (офсайд) определяется по правилу А. Венгера;

Игрок находится в положении «вне игры», если он:

полностью (всеми частями тела, кроме рук) находится на чужой половине поля; полностью (всеми частями тела, кроме рук) находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Игрок не находится в положении «вне игры», если он хоть одной частью тела (кроме рук) на одной линии:

с предпоследним соперником или с двумя последними соперниками; хотя бы одна часть его тела (кроме рук) находится на своей половине поля (исключая среднюю линию).



НЕТ ОФСАЙДА ОФСАЙД







Бонусный мяч (красный мяч). Один раз за игру каждая команда имеет право запросить использование «бонусного мяча». Взятие любых ворот «бонусным мячом» считается за 2 гола. Максимальное время на использование «бонусного мяча» после запроса одной команды — 3 минуты. Использование «бонусного мяча» завершается в тот момент, когда команда, которая его запросила — забивает гол в ворота команды соперника. В случае, когда забивает противоположная команда, использование «бонусного мяча» продолжается.

Команда может использовать «бонусный мяч» исключительно в момент остановки игры, на своём мяче, на своей половине поля: при ударе от ворот, вбрасывании мяча, штрафном/свободном, начальном ударах или «спорном» (для этой команды) мяче.



VAR и чистое время Если после просмотра видеомонитора судья меняет своё решение, время, которое прошло между моментом нарушения и моментом, когда мяч следующий раз вышел из игры не компенсируется, соответственно, хронометраж не «отматывается».



Мяч в руках вратаря и чистое время. Когда мяч находится в игре и его контролирует руками вратарь одной из команд, судья начинает отсчёт 6 секунд с того момента, когда убедится, что вратарю не мешают игроки соперника выпустить мяч из рук.

Если в вышеуказанной ситуации вратарь не выпускает мяч из рук в течение отведённого времени, судья назначает свободный удар с места нарушения. Если вратарь находился в момент нарушения в площади ворот — назначается свободный удар с точки, ближайший к месту нарушения на линии площади ворот, которая параллельна линии ворот



Челлендж. Каждая из команд может использовать «челлендж» на просмотр главным судьей видеомонитора, установленное регламентом количество раз(1 раз за тайм. Если «челлендж» был правильным, «челлендж» можно использовать повторно).

Основания для использования «челленджа» могут быть следующие:

решения судьи, связанные с назначением 11м удара; решения судьи, связанные с прямым удалением игрока; решения судьи, связанные с ошибочной идентификацией игрока, получившего желтую или красную карточки; любое взятие ворот проверяется судьями, поэтому у команд нет необходимости использовать «челлендж», когда забит гол.

Однако, команда, в ворота которой забит гол, всё же имеет право запросить просмотр видеомонитора на предмет нарушения правил в заключительной фазе результативной атаки соперника.

Судья имеет право изменить своё решение относительно взятия ворот, если после нарушения правил игры атакующей командой, непосредственно до забитого гола мяч:

не покидал пределы половины поля обороняющейся команды; не был перехвачен обороняющейся командой (под перехватом подразумевается полный переход контроля мяча команде соперника; неконтролируемый рикошет не считается перехватом и фаза атаки, в таком случае, не будет являться прерванной).

В случае просмотра видеомонитора, при использовании «челленджа» одной из команд, судья имеет право изменять первоначальное решение ТОЛЬКО касательно вышеперечисленных пунктов. Любые другие решения не могут быть изменены судьей после просмотра видеомонитора.

Резервный судья имеет полномочия проводить «тихую» проверку при запросе от главного судьи матча, а также при каждом взятии ворот.

Если после неправильного ввода мяча со штрафного, свободного ударов, а также вбрасывания мяча из-за боковой линии моментально забивается гол, судья вправе отменить взятие ворот после просмотра видеомонитора.

Если, по мнению судьи, при пробитии 11м удара кто-либо из игроков очевидно нарушил правило 14, арбитр обязан вынести решение в соответствии с данным правилом.

Cудьи пристально следят за правильностью выполнения 11м удара и при очевидном нарушении правила обязаны действовать соответствующим образом.



Заявка на матч:



В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющий статус «Профессионал» на поле одновременно может находится на более 4 футболистов со статусом «Профессионал».



Во время матча на поле единовременно должны присутствовать не менее трех футболистов со статусом «Медиа»



Статус «Профессионал» имеют следующие игроки:

Игроки, заигранные в Первенствах: Молодежная футбольная лига, ЮФЛ, третьего дивизиона (ЛФК), ЛФЛ (высший дивизион) в период после 01.03.2023; Футболист, имевший трудовой договор (профессиональный либо любительский контракт) с футбольным клубом, и с момента окончания профессиональной карьеры (завершения срока действия трудового договора) прошло менее двух лет (с июня 2021г.); Игроки, участвующие в официальных Первенствах разновидностей футбола (футзал/мини-футбол, пляжный футбол, футбол 8/8, 7/7, 6/6, 5/5 и тд); Футболист из разновидностей футбола (футзал/мини-футбол, пляжный футбол, футбол 8/8, 7/7, 6/6, 5/5 и тд_, имевший трудовой договор (контракт) с футбольным клубом (разновидностей футбол), и с момента окончания профессиональной карьеры (завершения срока действия трудового договора) прошло менее двух лет; Вратари не попадают под статус «профессионал»; Игроки с Драфта не попадают под статус «профессионал».