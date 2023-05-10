Холанд скромно сыграл в Мадриде. У лучших форвардов есть тайна

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вчера, 17:43

Особенность, о которой редко говорят.

«Явные моменты» — ахиллесова пята нападающих

У Эрлинга три удара против «Реала», но лишь Де Брюйне забил дальним выстрелом, ведь бельгиец это мастер реализации таких моментов. Холанд, прикрытый Рюдигером, не нашел лазейку, пока его верный помощник Грилиш отвлекался на хитрого Карвахаля. Не исключено, что в ответном матче Холанд разорвет оборону Куртуа.

Но поединок против «Реала» стал четырнадцатым в клубном сезоне Эрлинга, когда ушел с поля без забитых мячей. И понятно, что форвард может приносить пользу не только во время голевого удара. Холанд интегрируется в игру «горожан». Гвардиола показывал своей команде, что надо быть одним целые, не делая замен.

Эрлинг – герой сезона, один из претендентов на «Золотой мяч». Но на его примере узнаем, сколько раз нападающий может промахнуться, чтобы это не повлияло на оценки. Хавбеки с большим браком в передачах, защитники с позиционными ошибками и вратари не могут позволить себе столько ошибок без последствий.

Элитная позиция «девятки» в футболе дает поблажки. Есть понятие «явный момент» — голевой момент с высоким показателем xG. Так вот, у Холанда 26 промахов после таких атак и ударов. Это только в АПЛ . Двадцать шесть! У Дарвина Нуньеса – двадцать. У Рэшфорда – 19 осечек. Салах, Тоуни, Хаверц и Жезус жестко мазали.

А затем продолжали играть, словно ничего не случилось. И только Холанда оправдывает эффективность его подходов, КПД ударов 22.7 %. Просто сравните с показателем Нуньеса – всего 7.6 %. Но за голами норвежца тень из явных промахов, которых только в АПЛ до конца сезона наберется более трех десятков.

Холанд мог забить сорок три мяча в чемпионате Англии

У Эрлинга есть голы, когда вероятность забить была низкой. Например, в дерби с МЮ , или в ворота «Лидса». Но даже если учесть только самые «жирные» шансы из тех, которые не реализовал, то получается на восемь больше, чем голов у норвежца в АПЛ . И даже так Холанд забил 35 мячей, оставил позади Коула и Ширера.

Но рекорд всех времен не мешает поговорить о промахах. Причем восемь явных это не все из обоймы. Речь об ударах в пределах штрафной площади, но у Эрлинга есть любовь к запоминающимся промахам. Причем чаще качественные моменты завершились выстрелами по воробьях, а не сэйвами голкиперов соперников.

Лишь четыре раза «явный момент» у Холанда приводил к успешной работе стражей ворот. Также показательно, что удары Эрлинга почти никогда не могут толком заблокировать. Удачно подставлялись под мячи защитники разных клубов, но дело всегда было за пределами вратарской площадки с низкой ценностью момента.

У Дарвина Нуньеса, для сравнения, было три шикарных момента – удары с близкого расстояния, когда именно защитники МЮ , «Брентфорда» и «Фулхэма» блокировали его попытки. Но снова возвращаемся к тому, что центральному нападающему простят всё, чего не простят представителям других позиции в футболе.

Осимхен, Левандовски и Мбаппе – элитные транжиры

Как показывает статистика, количество промахов указывает также на активность игрока. Рекордсмен Лиги чемпионов по промахам в сезоне – Винисиус, не сумел реализовать 13 явных шансов. На втором месте Кварацхелия, 9 неудач в атаке. В чемпионате Испании легко угадать лидеров по упущенным «большим шансам» — Левандовски (24 штуки) и Бензема (18).

В Бундеслиге, откуда Роберт и Эрлинг уехали, на первом месте оказался Маркус Тюрам (18 упущенных хороших моментов), а дальше идут Андре Силва и Мане. В чемпионате Италии опыт Левандовски и Холанда перенимает, как легко догадаться, Осимхен. Лучший снайпер сезона и чемпион Италии в составе «Наполи» не реализовал 22 хороших момента.

Лаутаро Мартинес собрал 19 «явных моментов», которые не стали голами, а у Тамми Абрахама таких моментов 16. При этом Осимхен – первый в списке снайперов сезона с 22 мячами, а Лаутаро идет следом с 19 голами. Можно обсудить реализацию, ведь процент метких ударов у аргентинца и нигерийца ниже, чем у Холанда, но Эрлинг в отдельной категории.

А вот у Мбаппе земная статистика. Килиан упустил 24 ярких подхода, а рядом с ним Дэвид и Балогун. В основном все результативные центральные форварды «мажут», причем на постоянной основе. Понятно, что тот же Нуньес переборщил с промахами в этом сезоне, мог сократить их количество, сыграв с предельной концентрацией, но остальные не без греха.

Чалов и Николсон – рекордсмены по промахам в РПЛ

Чалов с двенадцатью промахами и Николсон с десятью вписывается в общую статистику сезона. Соболев и Глушенков в первой пятерке по упущенным явным моментам в РПЛ . Замыкает ее Промес, но его и Малкома статистика нахваливает. Они лидируют по голам, но явных промахов собрали мало. Наверное, отчасти объясняется позицией.

Оба работают дальше от линий чужих ворот, чем Чалов и Николсон. Федор по ходу сезона сменил амплуа, но часто оказывается на острие. Поэтому его моменты были такими ценными. По сумме xG нападающий ЦСКА лишь чуточку уступает Малкому, который забил на 7 голов больше, чем ожидалось. У Промеса разница тоже большая – четыре гола.

Анализ помогает понять, что все центральные форварды склонны транжирить моменты, хотя критикуют за результаты матчей и сезонов чаще прилетает представителям других профессий. Например, весь мир увидел и обсуждал ошибку Де Хеа – очень грубую и обидную, но никто не крутит запись момента Марсьяля в том матче.

Бруну и Рэшфорда тоже чаще хвалят, чем критикуют в этом сезоне, а они не сумели организовать ценные атаки на ворота Фабьянски. Нападающие всегда были любимчиками в футболе. Как теперь помогает понять современная статистика, им многое прощают. У элитных форвардов почти поровну голов и упущенных явных моментов.