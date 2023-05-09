«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА — лидеры по набранным очкам в РПЛ весной

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вчера, 08:59

«Локомотив» набрал 22 очка в весенней части сезона РПЛ . Это — лучший результат наравне с «Зенитом» и ЦСКА .

По голам «железнодорожники» являются единоличными лидерами — 25 мячей.

Нападающий москвичей Вильсон Изидор отметился голами в четырёх матчах чемпионата подряд, выходя на замену. С 2008 года такое удавалось только Ласина Траоре во время игры за «Анжи» в сезоне 2012/13, он тогда забил 5 мячей, выходя со скамейки запасных.

У защитника «красно-зелёных» Наира Тикнизяна — 2 гола в последних четырёх матчах в Российской Премьер-Лиге. Столько же он забил в первых 73 встречах в турнире.