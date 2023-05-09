Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА — лидеры по набранным очкам в РПЛ весной

вчера, 08:59

«Локомотив» набрал 22 очка в весенней части сезона РПЛ. Это — лучший результат наравне с «Зенитом» и ЦСКА.

По голам «железнодорожники» являются единоличными лидерами — 25 мячей.

Нападающий москвичей Вильсон Изидор отметился голами в четырёх матчах чемпионата подряд, выходя на замену. С 2008 года такое удавалось только Ласина Траоре во время игры за «Анжи» в сезоне 2012/13, он тогда забил 5 мячей, выходя со скамейки запасных.

У защитника «красно-зелёных» Наира Тикнизяна — 2 гола в последних четырёх матчах в Российской Премьер-Лиге. Столько же он забил в первых 73 встречах в турнире.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов
Вчера, 22:54
Вратарь «Локомотива» Лантратов стал лучшим по отражённым пенальти в Европе
Вчера, 09:39
В матче «Лиона» и «Монпелье» повторили рекорд 49-летней давности в Лиге 1
07 мая
Де Хеа допустил четвёртую результативную ошибку в сезоне
07 мая
«Зенит» стал чемпионом страны в 10-й раз в своей истории
07 мая
Чалов повторил свой рекорд по голам за сезон в РПЛ
07 мая
Сортировать
Все комментарии
Guzhel
Guzhel
вчера в 11:14
А спартака почему нет?
sfb8qy6p2c97
sfb8qy6p2c97
вчера в 11:11
Локо по сути убила "залётная немецкая команда" и до того как их выперли была какая то безнадёга.
В Локо собраны отличные игроки и они почему то перестали бежать, понимать друг друга, выбирали какие то непонятные схемы, особенно в обороне.
После чистки в команду пришёл новый тренер Галактионов, пришли новички Дзюба, Пиняев, Глушенков, вернули в команду Лоськова и Пашинина и команда словно возродилась из пепла. Игроки вспомнили, что они умеют играть, появилась слаженность, появился азарт, по команде видно, что они не просто играют, а наслаждаются футболом. Отсюда пошли набранные очки и что самое приятно голы и Локо наконец то вылезла из минуса.

Поздравляю Зенит с чемпионством, тут без вариантов, ЦСКА желаю завоевать серебро, а на Локо смотрю с большой надеждой на следующий сезон.
t5xt7b84urje
t5xt7b84urje ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:06
Жаль поздно убрал тормоза...
Gahi
Gahi
вчера в 09:33, ред.
Возможно такой расклад радость для болельщиков "Локомотива", но если мы посмотрим на таблицу чемпионата то "Зенит" и ЦСКА занимают первое и второе место, а вот "Локомотив" благодаря победам только поднялся на девятое место. Что согласитесь это далеко не то место на котором должен находится такой клуб как "Локомотив" 🚂. Которые имеют хорошие финансовые и материальные возможности но результат желает быть лучшим чем располагает клуб на данной стадии турнира. До окончания чемпионата осталось четыре тура и скорее всего могут быть изменения в борьбе за второе и третье место где после каждого тура в последних матчах менялись команды "Ростова", "Спартака" и ЦСКА между собой местами. Будем надеяться что в оставшихся матчах команды сохранят интригу до последнего тура в котором окончательно и решиться судьба призёров чемпионата РПЛ. Удачи
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:21, ред.
Ну и молодцы,хотя ни с кем уже не конкурируют-ни с верхами,ни с низами.Свой имидж и подмоченную репутацию улучшают,играя в своё удовольствие.
lotsman
lotsman
вчера в 09:20
Локомотив разогнался, но поздновато, конечная станция этого сезона уже близко.
shlomo
shlomo
вчера в 09:01
Да уж... паровозики наконец то уверенно начали движение по рельсам
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 