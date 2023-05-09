«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА — лидеры по набранным очкам в РПЛ весной

«Локомотив» набрал 22 очка в весенней части сезона РПЛ. Это — лучший результат наравне с «Зенитом» и ЦСКА.
По голам «железнодорожники» являются единоличными лидерами — 25 мячей.
Нападающий москвичей Вильсон Изидор отметился голами в четырёх матчах чемпионата подряд, выходя на замену. С 2008 года такое удавалось только Ласина Траоре во время игры за «Анжи» в сезоне 2012/13, он тогда забил 5 мячей, выходя со скамейки запасных.
У защитника «красно-зелёных» Наира Тикнизяна — 2 гола в последних четырёх матчах в Российской Премьер-Лиге. Столько же он забил в первых 73 встречах в турнире.
В Локо собраны отличные игроки и они почему то перестали бежать, понимать друг друга, выбирали какие то непонятные схемы, особенно в обороне.
После чистки в команду пришёл новый тренер Галактионов, пришли новички Дзюба, Пиняев, Глушенков, вернули в команду Лоськова и Пашинина и команда словно возродилась из пепла. Игроки вспомнили, что они умеют играть, появилась слаженность, появился азарт, по команде видно, что они не просто играют, а наслаждаются футболом. Отсюда пошли набранные очки и что самое приятно голы и Локо наконец то вылезла из минуса.
Поздравляю Зенит с чемпионством, тут без вариантов, ЦСКА желаю завоевать серебро, а на Локо смотрю с большой надеждой на следующий сезон.
В Локо собраны отличные игроки и они почему то перестали бежать, понимать друг друга, выбирали какие то непонятные схемы, особенно в обороне.
После чистки в команду пришёл новый тренер Галактионов, пришли новички Дзюба, Пиняев, Глушенков, вернули в команду Лоськова и Пашинина и команда словно возродилась из пепла. Игроки вспомнили, что они умеют играть, появилась слаженность, появился азарт, по команде видно, что они не просто играют, а наслаждаются футболом. Отсюда пошли набранные очки и что самое приятно голы и Локо наконец то вылезла из минуса.
Поздравляю Зенит с чемпионством, тут без вариантов, ЦСКА желаю завоевать серебро, а на Локо смотрю с большой надеждой на следующий сезон.