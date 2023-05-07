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В матче «Лиона» и «Монпелье» повторили рекорд 49-летней давности в Лиге 1

вчера, 23:35
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион5 : 4Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

В матче 34-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Монпелье» (5:4) произошло повторение рекорда турнира.

Нападающие обеих команд оформили покер. У «Лиона» это сделал Александр Ляказетт, а у «Монпелье» — Вахи Сепе. Подобное было во встрече «Реймс» — «Монако» (8:4) в 1974 году. Тогда Карлос Бьянки из «Реймса» отличился пятью голами, а Делио Онниса забил 4 мяча за монегасков.

По ходу игры «Лион» проигрывал со счётом 1:4, но в итоге выиграл. Что любопытно, однажды «Монпелье» уже проигрывал, ведя с таким же счётом. Это случилось 22 августа 1998 года, когда команда уступила «Марселю» (4:5). Тогда победный мяч с пенальти за «провансальцев» забил нынешний главный тренер «Лиона» Лоран Блан.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02, ред.
Матч конечно , конечно получился огненный !
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