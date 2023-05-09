Вратарь «Локомотива» Лантратов стал лучшим по отражённым пенальти в Европе

1683614340

вчера, 09:39

Вратарь «Локомотива» отбил 8 пенальти из 24 в Российской Премьер-Лиге.

Голкипер берёт каждый третий одиннадцатиметровый. С августа 2020 года (когда Илья дебютировал в высшем дивизионе чемпионата России) ни один страж ворот в РПЛ не смог отразить больше трёх пенальти. (по 3 у Егора Бабурина, Игоря Акинфеева, Александра Беленова, Ивана Ломаева и Сергея Песьякова).

Лантратов за этот период стал лучшим не только в России, но и в 10 ведущих лигах Европы. Второе место занимает Эдгар Бадиа из «Эльче» — он 7 раз отразил пенальти.