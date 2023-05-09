Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Вратарь «Локомотива» Лантратов стал лучшим по отражённым пенальти в Европе

вчера, 09:39

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отбил 8 пенальти из 24 в Российской Премьер-Лиге.

Голкипер берёт каждый третий одиннадцатиметровый. С августа 2020 года (когда Илья дебютировал в высшем дивизионе чемпионата России) ни один страж ворот в РПЛ не смог отразить больше трёх пенальти. (по 3 у Егора Бабурина, Игоря Акинфеева, Александра Беленова, Ивана Ломаева и Сергея Песьякова).

Лантратов за этот период стал лучшим не только в России, но и в 10 ведущих лигах Европы. Второе место занимает Эдгар Бадиа из «Эльче» — он 7 раз отразил пенальти.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов
Вчера, 22:54
«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА — лидеры по набранным очкам в РПЛ весной
Вчера, 08:59
В матче «Лиона» и «Монпелье» повторили рекорд 49-летней давности в Лиге 1
07 мая
Де Хеа допустил четвёртую результативную ошибку в сезоне
07 мая
«Зенит» стал чемпионом страны в 10-й раз в своей истории
07 мая
Чалов повторил свой рекорд по голам за сезон в РПЛ
07 мая
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:12
Молодец! Желаю успехов Илья!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:46
Устаревшие сведения, мну сегодня утром отразил 9 пенальтей!!! Правда в Плейстейшен...))
dok66
dok66
вчера в 13:44
Хорошее достижение . Дальнейших таких же успехов . Все таки вратарь - это почти пол-команды .
kinderpingui
kinderpingui ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:08
С учётом того, что локо был в шаге от вылита и в каком моральном состоянии принимал команду галактионов - это уже отличный результат. Локо не стал надеятся на авось, как динамики в своё время. Граммотная смена тренера и усилие состава качечтвенными исполнителями дают плоды. В следующем году локо явно будет бороться за призовые
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:16
Наша,российская,советская,влатарская школа пока ,еще на уровне ,была,есть и наверное будет!!! Начиная с великого Л.Яшина и заканчивая Акинфеевым,Сафоновым,вот теперь Лантратов!!!
Gahi
Gahi ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:55
Имеется ввиду игра команды этого сезона в котором "Локомотив" 🚂 начал этот чемпионат очень плохо из 17 туров команда до нового года набрала всего 13 очков находилась в нижней части турнирной таблицы. А после нового года команда сыграла 9 матчей из них 7 побед , ничья с ЦСКА 1-1 и поражение от "Зенита" 1-2. В итоге набрали 22 очка, что позволило команде подняться на 9 место во многом благодаря игре Лантратова. Удачи
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:33
Ну вот а мы всё своих судей ругаем, а зря - натренировали...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:27
"Поднялся на 9-е место".
Интересная фраза..)))

Насколько помню...за 30 лет существования лиги...Локо лишь раз был ниже 8-го места....в 2013-м...
Vadik
Vadik
вчера в 09:58
Молодец!!!
Всех с Днём Победы!!! Здоровья, удачи и мирного неба над головой!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 09:56
А мы много ещё где впереди,только настрой у нас на противное.Жалиться любим...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:56
"Их там нет",а их там есть...
ОПС
ОПС
вчера в 09:50
Ну, хоть здесь мы впереди европы всей.
Gahi
Gahi
вчера в 09:45
Молодец, именно во многом благодаря ему "Локомотив" поднялся на девятое место в турнирной таблице. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 