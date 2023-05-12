«Специя» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» – «Милан», который состоится 13 мая 2023 года

«Специя»

За последние два месяца «Специя» растеряла все свое преимущество и заслуженно попала в зону вылета. Сейчас команда занимает 18 место с 27 баллами и отстает от «Вероны» на три пункта. Коллективу важно набирать очки в последних четырех турах, но против обозленного поражением в Лиге чемпионов «Милана» у хозяев шансов будет немного. Тем не менее, матч обещает быть интересным для всех любителей Серии А.

6 мая «Специя» проиграла на выезде «Кремонезе» (0:2), а третьего числа на своем поле уступила «Аталанте» (2:3).

«Милан»

«Красно-черные» проиграли первый матч Лиги чемпионов «Интеру» (0:2) и теперь озадачены, как вернуть хотя бы ничейный счет в этом противостоянии. Однако и в Серии А у подопечных Пиоли есть проблемы, ведь пятое место с 61 баллом на данный момент не дают место в Лиге чемпионов на следующий сезона. В матче с аутсайдером на выезде, болельщики ждут от своей команды исключительно победы.

6 мая «Милан» обыграл на своем поле «Лацио» (2:0), а третьего числа разошелся миром с «Кремонезе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 4.3

Ничья – 3.5

Победит «Милан» – 1.88

Статистика

«Специя» проиграла четыре из пяти последних матчей

Девять последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Милан» выиграл три из пяти последних матчей со «Специей»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. «Специи» надо рисковать, что повлечет за собой возможные контратаки «Милана» и сделает матч результативным. Прогнозируем большое количество забитых мячей.