Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Специя» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:17
«Специя» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» – «Милан», который состоится 13 мая 2023 года

«Специя»

За последние два месяца «Специя» растеряла все свое преимущество и заслуженно попала в зону вылета. Сейчас команда занимает 18 место с 27 баллами и отстает от «Вероны» на три пункта. Коллективу важно набирать очки в последних четырех турах, но против обозленного поражением в Лиге чемпионов «Милана» у хозяев шансов будет немного. Тем не менее, матч обещает быть интересным для всех любителей Серии А.

6 мая «Специя» проиграла на выезде «Кремонезе» (0:2), а третьего числа на своем поле уступила «Аталанте» (2:3).

«Милан»

«Красно-черные» проиграли первый матч Лиги чемпионов «Интеру» (0:2) и теперь озадачены, как вернуть хотя бы ничейный счет в этом противостоянии. Однако и в Серии А у подопечных Пиоли есть проблемы, ведь пятое место с 61 баллом на данный момент не дают место в Лиге чемпионов на следующий сезона. В матче с аутсайдером на выезде, болельщики ждут от своей команды исключительно победы.

6 мая «Милан» обыграл на своем поле «Лацио» (2:0), а третьего числа разошелся миром с «Кремонезе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Специя» – 4.3
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Милан» – 1.88

Статистика

  • «Специя» проиграла четыре из пяти последних матчей
  • Девять последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Милан» выиграл три из пяти последних матчей со «Специей»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. «Специи» надо рисковать, что повлечет за собой возможные контратаки «Милана» и сделает матч результативным. Прогнозируем большое количество забитых мячей.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:58
Не вижу ничего предосудительного в голе Специи в этом матче. Ставка проходит в 3-х очных матчах подряд с Миланом, а сейчас у нее есть весь фундамент. Милан изможден графиком и травмами, для гостей это будет третья игра за неделю, а хозяева поставлены на край пропасти, и уж если обороной они не могут сейчас себе приносить очки, то надо проявлять себя в атаке. В целом, гол гостей с таким КФ выглядит логично - Милан вызывает гнетущее чувство после крайней игры в дерби. Будь Интер точнее в завершение атак, то дело могло закончиться разгромом. От Специи нам нужен гол, который хозяева Милану забивают стабильно исторически (на Сан Сиро Милан с трудом в первом круге победил 2-1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 