«Динамо» Москва – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Ахмат», который состоится 14 мая 2023 года

«Динамо» Москва

Московский клуб набрал семь очков в пяти последних турах, что является средним результатом и вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Сейчас «Динамо» располагается только на седьмом месте с 42 баллами и отстает от идущего четвертым «Спартака» на восемь пунктов. В матче с «Ахматом» хозяевам также не будет просто, ведь соперник из Грозного проводит сильный сезон и будет создавать проблемы.

6 мая «Динамо» Москва минимально обыграло на выезде «Химки» (1:0), а 28 апреля уступило на своем стадионе «Факелу» (0:2).

«Ахмат»

«Ахмат» мало проигрывает в последних матчах РПЛ и старается набирать очки со всеми соперниками. На данный момент коллектив набрал уже 43 балла и не хочет останавливаться на достигнутом. Впереди их ждет сложный выезд, однако для клуба, который в нынешнем сезоне обыгрывал «Зенит» нет ничего невозможного в рамках РПЛ в отдельном поединке. Матч будет интересным и привлекает внимание болельщиков со всей страны.

6 мая «Ахмат» разгромил на выезде «Торпедо» Москва (5:1), а 29 апреля на своем стадионе уступил ЦСКА (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.82

Ничья – 3.8

Победит «Ахмат» – 4.3

Статистика

«Динамо» Москва выиграло лишь три матча из десяти последних в основное время

«Ахмат» не знает поражений на выезде на протяжении восьми матчей подряд

«Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей у «Динамо» при двух поражениях

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. «Динамо» выступает крайне нестабильно в последние месяцы и вряд ли сможет добиться победы. Прогнозируем, что клубы не выявят победителя в этом противостоянии.