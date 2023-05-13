«Динамо» Москва – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Ахмат», который состоится 14 мая 2023 года
«Динамо» Москва
Московский клуб набрал семь очков в пяти последних турах, что является средним результатом и вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Сейчас «Динамо» располагается только на седьмом месте с 42 баллами и отстает от идущего четвертым «Спартака» на восемь пунктов. В матче с «Ахматом» хозяевам также не будет просто, ведь соперник из Грозного проводит сильный сезон и будет создавать проблемы.
6 мая «Динамо» Москва минимально обыграло на выезде «Химки» (1:0), а 28 апреля уступило на своем стадионе «Факелу» (0:2).
«Ахмат»
«Ахмат» мало проигрывает в последних матчах РПЛ и старается набирать очки со всеми соперниками. На данный момент коллектив набрал уже 43 балла и не хочет останавливаться на достигнутом. Впереди их ждет сложный выезд, однако для клуба, который в нынешнем сезоне обыгрывал «Зенит» нет ничего невозможного в рамках РПЛ в отдельном поединке. Матч будет интересным и привлекает внимание болельщиков со всей страны.
6 мая «Ахмат» разгромил на выезде «Торпедо» Москва (5:1), а 29 апреля на своем стадионе уступил ЦСКА (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Москва – 1.82
- Ничья – 3.8
- Победит «Ахмат» – 4.3
Статистика
- «Динамо» Москва выиграло лишь три матча из десяти последних в основное время
- «Ахмат» не знает поражений на выезде на протяжении восьми матчей подряд
- «Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей у «Динамо» при двух поражениях
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. «Динамо» выступает крайне нестабильно в последние месяцы и вряд ли сможет добиться победы. Прогнозируем, что клубы не выявят победителя в этом противостоянии.