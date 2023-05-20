«Крылья Советов» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Урал», который состоится 21 мая 2023 года

«Крылья Советов»

Неудовлетворительные результаты самарского клуба привели к тому, что он опустился на 13 место с 26 очками. «Крылья Советов» идут в зоне вылета уступают «Факелу» один пункт, но имеют одну игру в запасе, поэтому предстоящая встреча станет на данный момент самой важной в сезоне, ведь хозяевам нужна победа. Несмотря на то, что матч пройдет довольно рано, он будет интересным и важным для обеих команд.

14 мая «Крылья Советов» сыграли на своем поле с «Локомотивом» (1:1), а седьмого числа на выезде уступили «Краснодару» (1:2).

«Урал»

«Урал» также не радует в последних матчах болельщиков и своего президента, однако имеет небольшой запас очков перед зоной вылета. Клуб из Екатеринбурга занимает 11 место с 30 очками и ему желательно набирать очки в оставшихся матчей, чтобы избежать неприятных случайностей в конце сезона при подсчете очко. Любые набранные очки еще больше отдаляют «Урал» от зоны вылета.

17 мая «Урал» проиграл на выезде «Краснодару» в кубке России, а 13 числа на своем поле обыграл «Оренбург» в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 1.85

Ничья – 3.75

Победит «Урал» – 4.3

Статистика

Клуб из Самары выиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»

«Крылья Советов» выиграли два из пяти матчей у «Урала» за последнее время при одном поражении

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Команды часто в личных встречах играют низовые поединки и существует большая вероятность, что в этот раз зрители также не дождутся большого количества забитых мячей.