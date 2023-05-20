«Крылья Советов» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Урал», который состоится 21 мая 2023 года
«Крылья Советов»
Неудовлетворительные результаты самарского клуба привели к тому, что он опустился на 13 место с 26 очками. «Крылья Советов» идут в зоне вылета уступают «Факелу» один пункт, но имеют одну игру в запасе, поэтому предстоящая встреча станет на данный момент самой важной в сезоне, ведь хозяевам нужна победа. Несмотря на то, что матч пройдет довольно рано, он будет интересным и важным для обеих команд.
14 мая «Крылья Советов» сыграли на своем поле с «Локомотивом» (1:1), а седьмого числа на выезде уступили «Краснодару» (1:2).
«Урал»
«Урал» также не радует в последних матчах болельщиков и своего президента, однако имеет небольшой запас очков перед зоной вылета. Клуб из Екатеринбурга занимает 11 место с 30 очками и ему желательно набирать очки в оставшихся матчей, чтобы избежать неприятных случайностей в конце сезона при подсчете очко. Любые набранные очки еще больше отдаляют «Урал» от зоны вылета.
17 мая «Урал» проиграл на выезде «Краснодару» в кубке России, а 13 числа на своем поле обыграл «Оренбург» в рамках РПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крылья Советов» – 1.85
- Ничья – 3.75
- Победит «Урал» – 4.3
Статистика
- Клуб из Самары выиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»
- «Крылья Советов» выиграли два из пяти матчей у «Урала» за последнее время при одном поражении
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Команды часто в личных встречах играют низовые поединки и существует большая вероятность, что в этот раз зрители также не дождутся большого количества забитых мячей.