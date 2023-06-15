Гибралтар – Франция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Гибралтар – Франция, который состоится 16 июня 2023 года

Гибралтар

Сборная Гибралтара старается играть более собранно и не допускать уж очень разгромных поражений, а в некоторых матчах даже забивает. Тем не менее, о выходе из группы остается только мечтать, а игра со сборной Франции станет хорошей возможностью для болельщиков увидеть вживую футбольных звезд, даже несмотря на то, что вероятно соперник будет играть не самым сильным составом. После двух туров квалификации Гибралтар не набирал очков.

27 марта Гибралтар проиграл на выезде Нидерландам (0:3), а 24 марта с тем же счетом уступил Греции (0:3).

Франция

Вице-чемпион мира уже в первых двух турах практически гарантировал себе выход с первого места, а выездной матч с Гибралтаром является проходным, ведь никто не сомневается, что гости увезут три очка. Возможно, главные исполнители у сборной Франции и не сыграют в этой встрече, так как впереди ее ждет поединок с Грецией. Тем не менее, для болельщиков этой сборной будет интересно посмотреть, насколько энергично будут выглядеть их любимцы во встрече с очевидным победителем.

27 марта Франция минимально обыграла на выезде Ирландию (1:0), а 24 числа уверенно разгромила Нидерланды (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Гибралтар – 50

Ничья – 25

Победит Франция – 1.01

Статистика

Гибралтар выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Франция уступила лишь в двух встречах из десяти последних во всех турнирах в основное время

В четырех последних матчах Гибралтара был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Франция забивала в восьми из десяти последних поединках

Прогноз

Поставить на победу Франции с форой (-4.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Гибралтар стал лучше играть в обороне, но против сборной Франции это вероятнее всего не поможет хозяевам. Прогнозируем крупную победу гостей в этой встрече.