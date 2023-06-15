Сан-Марино – Казахстан : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Сан-Марино – Казахстан, который состоится 16 июня 2023 года

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино остается практически неконкурентоспособной на уровне более мастеровитых и профессиональных сборных, а лучшая статистика пропущенных мячей по сравнению с прошлыми годами может послужить лишь слабым утешением для этой страны и ее болельщиков. В предстоящей встрече с Казахстаном у хозяев будет крайне мало шансов, но добиться забитого мяча они вполне способны.

26 марта Сан-Марино проиграла на выезде Словении (0:2), а 23 числа с тем же счетом уступил Северной Ирландии (0:2).

Казахстан

Сборная Казахстана смогла удивить не только своих болельщиков, но и всю Европу. После волевой победы в последнем туре над Данией, коллектив почувствовал уверенность в своих силах и постарается добиться еще одной победы над аутсайдером, еще более обострив борьбу в этой группе. Матч не имеет яркой вывески, ведь встречаются команды, которые очень низко располагаются в рейтинге сборных, однако турнирное положение подогревает интригу в этой встрече.

23 марта Казахстан уступил на своем поле Словении (1:2), а уже через три дня смог вырвать победу у Дании (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сан-Марино – 52

Ничья – 8.5

Победит Казахстан – 1.1

Статистика

Казахстан проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Сан-Марино забил всего один мяч из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей Казахстана завершились тоталом больше 2.5 мячей

Сан-Марино проиграл два последних матча Казахстану

Прогноз

Поставить на победу Казахстана с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Гости мотивированы на победу и смогут одержать верх над Сан-Марино с разницей в несколько мячей.