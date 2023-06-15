Северная Македония – Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Северная Македония – Украина, который состоится 16 июня 2023 года
Северная Македония
Сборной Северной Македонии очень не повезло со жребием, ведь кроме Украины, в группе еще присутствуют Англия и Италия. В такой компании шансы коллектива побороться за выход из группы совершенно минимальны. Команда победила на своем поле очевидного аутсайдера, однако уже в этой встрече ей придется приложить максимум усилий, чтобы одолеть более крепкого соперника.
27 марта Северная Македония обыграла в товарищеском матче команду Фарерских островов (1:0), а 23 числа в квалификации переиграла Мальту (2:1).
Украина
Сборная Украины провела сложный матч на выезде против Англии и не смогла набрать очки. Тем не менее, коллектив продолжает борьбу в квалификации и с большой вероятностью его главным соперником станет Италия, которая также проиграла команде Гарета Саутгейта. Главной целью украинских футболистов остается выездная победа с Северной Македонией, которая позволит им находится в конкурентной позиции по отношению к прямым конкурентам.
12 июня сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче с Германией (3:3), а 26 марта команда уступила на выезде Англии (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Северная Македония – 4.15
- Ничья – 3.45
- Победит Украина – 1.93
Статистика
- Северная Македония выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей сборной Украины завершились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Украина выиграла три последних поединка у Северной Македонии
Прогноз
Поставить на победу Украины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Подопечным Сергея Реброва очень нужна победа и мы предполагаем, что украинцы смогут ее добиться с разницей в 1-2 мяча.