Бельгия – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Бельгия – Австрия, который состоится 17 июня 2023 года

Бельгия

Бельгийцы в турнирной таблице группы F занимают второе место на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красных дьяволов», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с австрийцами. На прошлом чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии заняла третье место и не вышла из группы. В матче 1-го тура квалификации на Евро-2024 бельгийская национальная команда в Швеции обыграла местных «жёлто-синих» с большим счётом (3:0).

28 марта в товарищеском матче «красные дьяволы» одержали победу в гостях над немецкой сборной со счётом 3:2.

Австрия

Австрийская сборная в турнирной таблице своей группы находится на первой строчке, но «красно-белые» провели на одну игру больше бельгийцев. Рассмотрим несколько футбольных поединков австрийцев за последнее время. В четырёх матчах к ряду сборная Австрии выигрывает у своих соперников. В ноябре прошлого года «красно-белые» провели две товарищеские встречи. С минимальным счётом австрийцы обыграли андоррцев. Дважды поразив ворота соперника, в сухую австрийская сборная выиграла у итальянцев. С разгромным счётом сборная Австрии взяла верх над азербайджанцами в игре 1-го тура квалификации на Евро (4:1).

Со счётом 2:1 австрийцы одержали победу над эстонской национальной сборной во втором туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 1.67

Ничья – 4.00

Победит Австрия – 5.20

Победит Бельгия с форой -1.5 – 2.74

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Три очные встречи из четырёх завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти крайних матчей в трёх бельгийцы выиграли у своих оппонентов

За аналогичный период «красно-белые» одержали четыре победы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Бельгии коэффициент 1.67. «Красные дьяволы» справились со сборной Германии и в предстоящей игре наберут три очка.