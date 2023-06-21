Футболист за 100 млн евро и отряд бельгийцев. «Арсенал» готовится к ЛЧ

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вчера, 21:28

Артета получит деньги на крупные трансферы.

Деклан Райс, 24 года, хавбек

Ориентировочная стоимость трансфера: 100 млн евро.

Источники Романо подсказали, что «Вест Хэм» хочет за молодого хавбека сборной Англии 100 млн фунтов. Но могут сторговаться чуть дешевле, ведь это безумные 116 млн евро. Райс, безусловно, классный игрок, у него появился еврокубковый опыт – выиграл Лигу Конференций. Деклан давно получил разрешение на трансфер, а «канониры» прощаются с Гранитом Джакой. Швейцарец накануне Евро-2024 может вернуться в Бундеслигу, где его ждет «Байер» Хаби Алонсо. Райс способен усилить «Арсенал», хотя если Эдегор не уедет в ПСЖ , то Артета может решиться сразу на два изменения в середине поля, что всегда рискованно.

Кай Хаверц, 24 года, нападающий

Ориентировочная стоимость трансфера: 70 млн евро.

В этом случае смущает заявленная стоимость сделки. Хаверц отработает 70 млн евро, не считая бонусов? В «Челси», хотя это автор победного гола в финале Лиги чемпионов, атакующий полузащитник не отличался невероятной результативностью, не стал полноценной ложной «девяткой» и лидером команды. Вообще, немного удивило, что сначала «Реал», а теперь «Арсенал» помогают Боэли заработать на расставании с немцем. Кай пришел в «Челси» за 80 млн евро, и в том случае тоже переплатили. Зато левша может играть рядом с Зинченко на соответствующем полуфланге. Тройка Хаверц, Райс и Эдегор наделает шуму в новом сезоне? Но есть и другие варианты. Хаверц может сыграть слева в атаке, а Мартинелли пойдет в центр. Или наоборот, Кай – «ложная девятка», а бразилец на привычном левом фланге.

Журрьен Тимбер, 22 года, защитник

Ориентировочная стоимость трансфера: 50 млн евро.

Недавно Тимбер заявил, что прошлым летом продлил контракт и остался еще на сезон лишь из-за любви к «Аяксу». Но теперь после неудачи клуба из Амстердама в чемпионате Нидерландов он получил разрешение на трансфер. Говорил об интересе многих клубов, хотя все прекрасно понимали, на кого намекает – «Манчестер Юнайтед» тен Хага приценивался к голландцу, хотя в итоге подписали его напарника Лисандро Мартинеса. Пусть Тимбер имеет опыт игры на правом фланге защиты, скорее нужен Артете для замены Габриэля в основе в центре обороны. Салиба и Тимбер – оригинальная пара защитников. Но за молодого игрока придется побороться. В Тимбере сомневаются другие клубы, ведь он низкий для центрального защитника АПЛ , но Лаутаро ведь справился, а он еще мельче.

Тимоти Кастань, 27 лет, правый защитник

Ориентировочная стоимость трансфера: 15 млн евро.

Если выше молодые и дорогие новички, то здесь альтернатива подешевле. Кастань вылетел с «Лестером» из АПЛ , но оставил неплохой впечатление, насколько это возможно в команде, которая тонет. Тимоти также заинтересовал «Ювентус», но у «Арсенала» есть козырь – путевка в Лигу чемпионов. Кастань играл за «Аталанту», у него достаточно матчей за сборную Бельгии. В составе Артеты есть Троссард, который может ввести соотечественника в курс дел. Кастань это новичок на подстраховку, если сорвется трансфер Тимбера, а Уайт готов сыграть с Салиба в центре защиты. Возможно, «Арсеналу» нужен более атакующий правый латераль, хотя опасно поднимать высоко оба крыла, оставляя за спиной Кастаня и Зинченко много свободных зон.

Ромео Лавиа, 19 лет, центральный хавбек

Ориентировочная стоимость трансфера: 40 млн евро.

Хотя Райс – приоритетный вариант в центре полузащиты, сразу сложно спрогнозировать реакцию Партея на приход человека, который теоретически может отправить сенегальца в запас. Также не забываем, что есть Жоржиньо, который через полгода в «Арсенале» вынужден искать новый клуб, ведь понял, что Хаверц и компания не дадут ему наиграться в основе. Бразильский итальянец может воссоединиться с Сарри в «Лацио», ведь «орлы» сыграют в Лиге чемпионов. Вот только римлян пугает зарплата чемпиона Европы. Ромео Лавиа не чемпион, а хавбек вылетевшего «Саутгемптона». Но в 19 лет наиграл немало минут и показал себя при работе с мячом и в отборе в АПЛ . У Артеты «бельгийский период», ведь Лавиа теперь тоже игрок сборной Тедеско.

Лоис Опенда, 23 года, центральный нападающий

Ориентировочная стоимость трансфера: 20 млн евро.

Снова молодой, снова бельгиец. Но есть отличие от Лавиа. Поскольку Лоис пока не играл в АПЛ , то нападающий сборной Бельгии не стоит 40-50 млн евро. И это шанс для Артеты заполучить результативного нападающего за приемлемые деньги. Конечно, логично также проверить на сочетаемость с тактикой команды Балогуна. Молодой новичок сборной США забил в «Реймсе» 21 мяч, как и Опенда за «Ланс». Но Лоис чуть старше, чуть опытнее. Надеемся, Артета не повторит ошибку Гвардиолы. Его учитель годами отказывался от покупки центрального нападающего, доверяя нередко или Жезусу, или хавбекам на острие. Холанд доказал, что это плохая тактика. «Канонирам», особенно в плей-офф Лиги чемпионов, куда нужно возвращаться спустя много лет, нужен результативный нападающий.