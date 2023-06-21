«Милан» бесплатно подпишет нападающего «Боруссии» Менхенгладбах

Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах Маркус Тюрам продолжит карьеру в «Милане».
По данным источника, француз близок к переходу в миланский клуб на правах свободного агента.
«Россонери» увеличили предложение по контракту для игрока до 5 млн евро за сезон (плюс бонусы).
Ну а так что, Тюрам крутой спору нет. Но есть Жиру, Леау, Салемакерс, Де Кателаре, Ориги, Мессиас, Ребич. Как бы бороться на состав придется. Странно, что Милан гарантирует основу ему из перечисленных форварды (позиция, на которую хотят Тюрама) - пенсионер Жиру и мертвый Ориги.
Ну а так что, Тюрам крутой спору нет. Но есть Жиру, Леау, Салемакерс, Де Кателаре, Ориги, Мессиас, Ребич. Как бы бороться на состав придется. Странно, что Милан гарантирует основу ему из перечисленных форварды (позиция, на которую хотят Тюрама) - пенсионер Жиру и мертвый Ориги.