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«Милан» бесплатно подпишет нападающего «Боруссии» Менхенгладбах

вчера, 17:23

Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах Маркус Тюрам продолжит карьеру в «Милане».

По данным источника, француз близок к переходу в миланский клуб на правах свободного агента.

«Россонери» увеличили предложение по контракту для игрока до 5 млн евро за сезон (плюс бонусы).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:56
Свободные агенты - самые лакомые куски.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 18:42
Надеюсь, ПСЖ не включит режим жадности. Ну не нужен им Тюрам.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:41
Ребич один из первых кандидатов на выход из команды. ШДК скорее всего отправится в аренду. Ориги также не нужен клубу. Вот и получается, что за позицию ЦФ Тюрам будет бороться с Жиру.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:31
Вот уж не знаю.....Тюрам на мой взгляд игрок настроения , и для Милана тоже получается, лучше побороться за Рамуша 30 голов,14 голевых в сезоне. Или можно присмотреться к Павлидису 24 года из Алкмара 22 гола,14 голевых в сезоне , Иттэну 26 лет из Янг Бойз 23гола 12 голевых, Чалову из ЦСКА 26 голов , 14 голевых. НО...вообщето откуда у Милана лишние 100 млн? Легче бесплатно забрать Тюрама, ведь что португалец, что француз- оба коты в мешке....

Ну а так что, Тюрам крутой спору нет. Но есть Жиру, Леау, Салемакерс, Де Кателаре, Ориги, Мессиас, Ребич. Как бы бороться на состав придется. Странно, что Милан гарантирует основу ему из перечисленных форварды (позиция, на которую хотят Тюрама) - пенсионер Жиру и мертвый Ориги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:29
Заманчиво, что бесплатно, качественный ли товар?...
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