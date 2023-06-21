«Милан» бесплатно подпишет нападающего «Боруссии» Менхенгладбах

1687357406

вчера, 17:23

Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах продолжит карьеру в «Милане».

По данным источника, француз близок к переходу в миланский клуб на правах свободного агента.

«Россонери» увеличили предложение по контракту для игрока до 5 млн евро за сезон (плюс бонусы).