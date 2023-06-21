«Арсенал» может заплатить «Челси» 65 млн фунтов за Хаверца

Полузащитник Кай Хаверц может перейти из «Челси» в «Арсенал».
По данным источника, «канониры» близки к соглашению с «синими» о трансфере игрока за 65 млн фунтов. В данный момент ведутся переговоры о деталях сделки. Личные условия согласованы.
Полузащитник Кай Хаверц может перейти из «Челси» в «Арсенал».
По данным источника, «канониры» близки к соглашению с «синими» о трансфере игрока за 65 млн фунтов. В данный момент ведутся переговоры о деталях сделки. Личные условия согласованы.
Надеюсь, что лучшие годы Кайя в АПЛ еще впереди и придутся они как раз на время выступления за Арсенал! Как будет использовать его Артета лично я пока не понимаю....но он явно не девятка, вижу только как замена Джаке, но более креативнее чем швейцарец, и более атакующий! Но вот в оборонительном плане заметно уступает, а значит либо Зинченко будет прикрывать опорную зону, либо опорник (условный Райс)будет сосредоточен тллько на разрушении....вообщем скоро все узнаем
Надеюсь, что лучшие годы Кайя в АПЛ еще впереди и придутся они как раз на время выступления за Арсенал! Как будет использовать его Артета лично я пока не понимаю....но он явно не девятка, вижу только как замена Джаке, но более креативнее чем швейцарец, и более атакующий! Но вот в оборонительном плане заметно уступает, а значит либо Зинченко будет прикрывать опорную зону, либо опорник (условный Райс)будет сосредоточен тллько на разрушении....вообщем скоро все узнаем