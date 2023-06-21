«Арсенал» может заплатить «Челси» 65 млн фунтов за Хаверца

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вчера, 13:29

Полузащитник может перейти из «Челси» в «Арсенал».

По данным источника, «канониры» близки к соглашению с «синими» о трансфере игрока за 65 млн фунтов. В данный момент ведутся переговоры о деталях сделки. Личные условия согласованы.