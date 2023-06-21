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«Арсенал» может заплатить «Челси» 65 млн фунтов за Хаверца

вчера, 13:29

Полузащитник Кай Хаверц может перейти из «Челси» в «Арсенал».

По данным источника, «канониры» близки к соглашению с «синими» о трансфере игрока за 65 млн фунтов. В данный момент ведутся переговоры о деталях сделки. Личные условия согласованы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:42, ред.
Сегодня Девид Орштейн подтвердил, что все детали уже согласованы, и о трансфере будет объявлено уже совсем скоро....доверять этому источнику можно, особенно что касается трансферов связаных с Арсеналом.
Надеюсь, что лучшие годы Кайя в АПЛ еще впереди и придутся они как раз на время выступления за Арсенал! Как будет использовать его Артета лично я пока не понимаю....но он явно не девятка, вижу только как замена Джаке, но более креативнее чем швейцарец, и более атакующий! Но вот в оборонительном плане заметно уступает, а значит либо Зинченко будет прикрывать опорную зону, либо опорник (условный Райс)будет сосредоточен тллько на разрушении....вообщем скоро все узнаем
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:28
Дорого за него
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 15:15
Арсеналу буквально чуточку не хватило чтобы взять АПЛ в этом сезоне. В конце сезона они полностью рассыпались. А причиной такого результата стала короткая скамейка запасных. Поэтому на предстоящий сезон они учту этот пробел, и уже начинают над этим работать.
Тристан
Тристан
вчера в 14:54
Игрок молодой и качественный, однозначно усилит канониров в атаке, я "за" обеими руками. Но главная проблема сегодня - опорная зона, много балласта, некоторые со времен Венгера застряли (Эльнени и Джака), другие не вписались и не впишутся (Виейра, Жоржиньо). Хотелось бы больше Кайседо, чем Райса, но лучше обоих сразу. Тогда можно и замахнуться..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:02
Хорошая цена. Почти столько же, за сколько и покупали 3 года назад. Не особо получилось у него пока в Англии.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:01
Взяли Нкунку, примерно одной позиции игроки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:36
А в Челси кто играть будет,и так не блещют!
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